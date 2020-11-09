Одна из вакцин против COVID-19 демонстрирует эффективность в 90%: акции разработчиков взлетели
Фармацевтическая компания Pfizer вместе с немецким биотехгигантом BioNTech сообщили об успешных результатах третьей стадии тестирования вакцины от коронавируса. Акции предприятий резко подорожали после этой новости.
Вакцина от COVID-19, над которой работают Pfizer и BioNTech, в ходе третьей стадии клинических испытаний продемонстрировала более чем 90-процентную эффективность, сообщает РБК со ссылкой на данные иностранных компаний.
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Акции Pfizer и BioNTech растут в цене
- Акции Pfizer резко подорожали после новости об успешном тестировании препарата. В частности, на премаркете активы компании выросли в цене на 15,02% – до 41,87 доллара за одну штуку.
- Стоимость ценных бумаг BioNTech продемонстрировала рост в 30,43% – с 92 до 120 долларов за одну штуку.
Вакцина Pfizer и BioNTech: результаты тестирования
В ходе проведения тестирования было выявлено 94 подтвержденных случаев заражения коронавирусом с 43 538 участников исследования. В Pfizer и BioNTech сообщили, что разделение этих случаев между вакцинированными и теми, кто получал плацебо, указывало на эффективность вакцины на уровне выше 90% через семь дней после введения второй дозы. Защита возникает через 28 дней после введения препарата первый раз. В общем процедура вакцинации предусматривает введение двух доз препарата.
Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 дают первые доказательства способности препарата предотвращать коронавируса. Благодаря сегодняшним новостям мы значительно приблизились к тому, чтобы предоставить людям во всем мире столь необходимый препарат, который поможет предотвратить глобальный кризис в области здравоохранения,
– говорится в заявлении Pfizer.
Как утверждают представители компаний, сразу после детального изучения безопасности препарата вакцина поступит на рассмотрение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США. Согласно предварительным оценкам, это произойдет в конце ноября.
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