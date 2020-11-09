Фармацевтическая компания Pfizer вместе с немецким биотехгигантом BioNTech сообщили об успешных результатах третьей стадии тестирования вакцины от коронавируса. Акции предприятий резко подорожали после этой новости.

Вакцина от COVID-19, над которой работают Pfizer и BioNTech, в ходе третьей стадии клинических испытаний продемонстрировала более чем 90-процентную эффективность, сообщает РБК со ссылкой на данные иностранных компаний.

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Акции Pfizer и BioNTech растут в цене

Акции Pfizer резко подорожали после новости об успешном тестировании препарата. В частности, на премаркете активы компании выросли в цене на 15,02% – до 41,87 доллара за одну штуку.

резко подорожали после новости об успешном тестировании препарата. В частности, на премаркете активы компании выросли в цене на 15,02% – до 41,87 доллара за одну штуку. Стоимость ценных бумаг BioNTech продемонстрировала рост в 30,43% – с 92 до 120 долларов за одну штуку.

Вакцина Pfizer и BioNTech: результаты тестирования

В ходе проведения тестирования было выявлено 94 подтвержденных случаев заражения коронавирусом с 43 538 участников исследования. В Pfizer и BioNTech сообщили, что разделение этих случаев между вакцинированными и теми, кто получал плацебо, указывало на эффективность вакцины на уровне выше 90% через семь дней после введения второй дозы. Защита возникает через 28 дней после введения препарата первый раз. В общем процедура вакцинации предусматривает введение двух доз препарата.

Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 дают первые доказательства способности препарата предотвращать коронавируса. Благодаря сегодняшним новостям мы значительно приблизились к тому, чтобы предоставить людям во всем мире столь необходимый препарат, который поможет предотвратить глобальный кризис в области здравоохранения,

– говорится в заявлении Pfizer.

Как утверждают представители компаний, сразу после детального изучения безопасности препарата вакцина поступит на рассмотрение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США. Согласно предварительным оценкам, это произойдет в конце ноября.

Pfizer и BioNTech планируют изготовить до 50 миллионов доз вакцин в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.