Увечері 9 листопада Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання експериментального препарату від компанії Eli Lilly, щоб допомогти імунній системі боротися з COVID-19. Окрім того, новини про ефективність вакцини від коронавірусу поліпшили настрої інвесторів.

Як значні зрушення фарміндустрії у лікуванні коронавірусу впливають на акції та сировинні ринки – проаналізували аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Цікаво: День холостяка 2020: ритейлери фіксують рекордні продажі – як реагують їхні акції

Що відомо про нові ліки від COVID-19

FDA схвалило бамланівімаб (bamlanivimab) для людей віком від 12 років і старше з легкою або помірною формою COVID-19, що не вимагають госпіталізації. Це одноразове лікування, що проводиться через крапельницю. Терапія все ще проходить додаткові випробування, щоб встановити її безпеку і ефективність.

Як повідомляє компанія Eli Lilly в пресрелізі, уряд США виділить 300 тисяч доз препарату для пацієнтів з групи високого ризику без додаткових витрат на ліки з боку хворих.

Цілком логічно, що на відкритті торгів у вівторок Eli Lilly (тікер на біржі LLY) продемонструвала впевнений ріст вже з перших хвилин. Зокрема, спочатку акції торгувалися на рівні 147,64 долара, проте згодом подешевшали до 146,56 долара на час закриття торгів.

Напередодні торги завершилися на рівні 142,33 долара за акцію, продовжуючи п’ятиденний спад. Таким чином, за добу після новини про дозвіл FDA Eli Lilly подорожчала на 2,97%.



Динаміка ціни акцій Eli Lilly / Графік "Фрідом Фінанс Україна"