Як новини про прогрес у лікуванні COVID-19 впливають на акції, нафту та золото: огляд ринку
Увечері 9 листопада Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання експериментального препарату від компанії Eli Lilly, щоб допомогти імунній системі боротися з COVID-19. Окрім того, новини про ефективність вакцини від коронавірусу поліпшили настрої інвесторів.
Як значні зрушення фарміндустрії у лікуванні коронавірусу впливають на акції та сировинні ринки – проаналізували аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна".
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Що відомо про нові ліки від COVID-19
FDA схвалило бамланівімаб (bamlanivimab) для людей віком від 12 років і старше з легкою або помірною формою COVID-19, що не вимагають госпіталізації. Це одноразове лікування, що проводиться через крапельницю. Терапія все ще проходить додаткові випробування, щоб встановити її безпеку і ефективність.
Як повідомляє компанія Eli Lilly в пресрелізі, уряд США виділить 300 тисяч доз препарату для пацієнтів з групи високого ризику без додаткових витрат на ліки з боку хворих.
Цілком логічно, що на відкритті торгів у вівторок Eli Lilly (тікер на біржі LLY) продемонструвала впевнений ріст вже з перших хвилин. Зокрема, спочатку акції торгувалися на рівні 147,64 долара, проте згодом подешевшали до 146,56 долара на час закриття торгів.
Напередодні торги завершилися на рівні 142,33 долара за акцію, продовжуючи п’ятиденний спад. Таким чином, за добу після новини про дозвіл FDA Eli Lilly подорожчала на 2,97%.
Динаміка ціни акцій Eli Lilly / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Вакцина від COVID-19 сколихнула фондовий ринок
У той же час, не Eli Lilly стала зіркою тижня у фармсекторі. Попередні дані щодо третьої фази досліджень вакцини Pfizer і BioNTech показали, що захист від вірусу досягається у 90% випадків через 28 днів після початку вакцинації, що є досить високим рівнем ефективності для схвалення FDA. 9 листопада компанія Pfizer анонсувала, що вакцина від COVID-19 буде готова вже в цьому році. Ці новини спричинили не лише ріст акцій Pfizer (тікер на біржі PFE), а й усього широкого ринку.
Динаміка ціни акцій Pfizer / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Аналітики "Фрідом Фінанс Україна" стверджують, що хоча результат справді успішний, невизначеність щодо ефективності вакцини для людей похилого віку та тривалості вироблення імунітету до коронавірусу все ще зберігається. Окрім того, вакцину Pfizer необхідно зберігати за температури -70°C. Через це можуть виникнути проблеми з її транспортуванням, що може відстрочити масову вакцинацію. Перераховані фактори повинні обмежувати надмірний оптимізм інвесторів.
Більш того, Джо Байден спільно із європейськими лідерами нагадав інвестспільноті, що широкомасштабне застосування вакцини можливе ближче до другого кварталу наступного року, тому заходи щодо стримування пандемії коронавірусу необхідні, як і раніше. Учасники ринку недооцінюють імовірність введення нових обмежень в США та їхні наслідки, вважають експерти інвестиційної компанії.
Тим не менш, такі сектори економіки, як енергетика, подорожі та фінанси, які найбільше постраждали від карантину, в понеділок були одними з лідерів. У той же час, гравці відвернулися від технологічних компаній і тих, хто виграв від того, що люди стали проводити більше часу вдома. На тлі цього перетікання ІТ-сектор втратив 0,73%, тоді як сектор енергетики злетів на 14,2%.
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Як успіх на фармринку вплинув на нафту й золото
На торгах у понеділок нафта подорожчала приблизно на 8%, що стало найбільшим щоденним приростом за більш ніж п'ять місяців. Наприклад, нафта марки US West Texas Intermediate закрилася на рівні 40,29 долара за барель, піднявшись на 3,15 долара, або на 8,48%.
З іншого боку, нафтові ринки виросли також після того, як Саудівська Аравія запропонувала виробникам нафти скорегувати свій нинішній договір про скорочення поставок, прибравши з ринку ще більше барелів, якщо попит впаде взимку через поширення інфекції і до того, як вакцина отримає широке застосування.
Новини з фармацевтичного сектору сколихнули і ринок золота. Так, ф'ючерси на золото в понеділок пережили найбільш різке падіння за більш ніж 7 років, оскільки повідомлення про створення вакцини проти коронавірусу призвело до підвищення курсу долара і вартості державних облігацій, що чинило тиск на дорогоцінний метал.
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