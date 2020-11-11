У середу, 11 листопада, у Китаї відзначають День холостяка, або Всесвітній день шопінгу. Це означає, що найбільші китайські інтернет-маркетплейси – AliExpress, Taobao, Tmall – влаштовують масштабні розпродажі, що за розмахом не поступаються Чорній п'ятниці.

Яку динаміку демонструють ціни на акції провідних азійських торговельних мереж та які обсяги продажів фіксують ритейлери – розбиралися аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Сезон знижок розпочався

Саме з дати Дня холостяка, 11.11, стартує сезон знижок у всьому світі. Наприклад, інтернет-магазин Wildberries оголосив розпродаж з 5 по 13 листопада. Про участь в розпродажах на Всесвітній день шопінгу заявила Rozetka та інші онлайн-магазини.

На AliExpress розпродаж проходить з 10:00 11 листопада до 9:59 13 листопада. Цікаво, що знижкові ціни були розкриті два тижні тому, тобто досвідчені шопери бачили їх вже з 28 жовтня.

Як період розпродажів впливає на акції ритейлерів

Маркетплейс Alibaba Group (тікер на біржі BABA) повідомляє про рекордні продажі в День холостяка. До вечора за пекінським часом продано товарів і послуг більш ніж на 372 мільярдів юанів (56 мільярдів доларів). Зростання становить не менше 38% р/р, що стане максимумом за всі роки проведення акції.

На піку маркетплейс проводив рекордні 583 тисяч угод у секунду.

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Однак рекорди Дня холостяка 2020 не врятували Alibaba від падіння. Так, акції онлайн-ритейлера в середу, 11 листопада, на торгах у Гонконгу впали на 9,8%. Розписки в Нью-Йорку напередодні знижувалися на 8,3% і сьогодні на премаркеті втрачають ще близько 3%.



Динаміка ціни акцій Alibaba / Графік "Фрідом Фінанс Україна"