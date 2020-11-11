День холостяка 2020: ритейлери фіксують рекордні продажі – як реагують їхні акції
У середу, 11 листопада, у Китаї відзначають День холостяка, або Всесвітній день шопінгу. Це означає, що найбільші китайські інтернет-маркетплейси – AliExpress, Taobao, Tmall – влаштовують масштабні розпродажі, що за розмахом не поступаються Чорній п'ятниці.
Яку динаміку демонструють ціни на акції провідних азійських торговельних мереж та які обсяги продажів фіксують ритейлери – розбиралися аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна".
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Сезон знижок розпочався
Саме з дати Дня холостяка, 11.11, стартує сезон знижок у всьому світі. Наприклад, інтернет-магазин Wildberries оголосив розпродаж з 5 по 13 листопада. Про участь в розпродажах на Всесвітній день шопінгу заявила Rozetka та інші онлайн-магазини.
На AliExpress розпродаж проходить з 10:00 11 листопада до 9:59 13 листопада. Цікаво, що знижкові ціни були розкриті два тижні тому, тобто досвідчені шопери бачили їх вже з 28 жовтня.
Як період розпродажів впливає на акції ритейлерів
Маркетплейс Alibaba Group (тікер на біржі BABA) повідомляє про рекордні продажі в День холостяка. До вечора за пекінським часом продано товарів і послуг більш ніж на 372 мільярдів юанів (56 мільярдів доларів). Зростання становить не менше 38% р/р, що стане максимумом за всі роки проведення акції.
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Однак рекорди Дня холостяка 2020 не врятували Alibaba від падіння. Так, акції онлайн-ритейлера в середу, 11 листопада, на торгах у Гонконгу впали на 9,8%. Розписки в Нью-Йорку напередодні знижувалися на 8,3% і сьогодні на премаркеті втрачають ще близько 3%.
Динаміка ціни акцій Alibaba / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Причина, відзначають аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс", у підготовленому китайським антимонопольним регулятором законопроєкті про обмеження для інтернет-компаній, що мають велику частку на ринку. Доопрацювання документа заплановано протягом найближчих двох-трьох тижнів. Які пункти додадуть у законопроєкт:
- узгодження з владою угод щодо залучення іноземного капіталу, особливо в галузі FinTech;
- обмеження на використання даних клієнтів;
- заборона на скупку конкуруючих сервісів і на фінансування збиткових проєктів, якщо вони перешкоджають розвитку конкуренції.
Акції китайського гіганта збільшили потенціал зростання. Розписки здатні в найближчі місяці відіграти вгору вище 300 доларів за поточної ціни в 260 доларів за штуку,
– вважають аналітики "Фрідом Фінанс".
Схожу тенденцію сьогодні показав і найбільший у світі рітейлер товарів повсякденного вжитку, китайська компанія Miniso, що тільки нещодавно (15 жовтня) вийшла на IPO (тікер MNSO). У вівторок, 10 листопада, акції компанії втратили 8,03%, ціна на премаркеті сьогодні залишається на рівні закриття торгів – 21,07 долара.
Динаміка ціни акцій Miniso / Графік "Фрідом Фінанс Україна"
Причина відсутності ажіотажу інвесторів навколо Miniso на тлі тотального розпродажу, вірогідно, та ж сама, що й у випадку Alibaba – очікуване "закручування гайок" владою КНР, яке перекриває позитивні фактори китайського ринку.
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