Фьючерсы на акции в США выросли на фоне позитивных результатов испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывает американская компания Moderna. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на премаркете 16 ноября. На прошлой неделе этот показатель закрывал сессию торгов рекордным ростом.

Согласно данным The Wall Street Journal, фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,1%. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,7%.

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Вакцина против коронавируса Moderna и акции компаний

Компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса продемонстрировала эффективность в 94,5%. Таким образом, это уже второй препарат против COVID-19, который показывает такой высокий результат.

Акции Moderna подорожали более чем на 10% на премаркете. Активы компаний, которые также выигрывают от восстановления экономики, тоже выросли в цене:

акции United Airlines Holdings , одной из крупнейших авиакомпаний в мире, выросли на 7%;

, одной из крупнейших авиакомпаний в мире, выросли на 7%; ценные бумаги круизного оператора Royal Caribbean Group поднялись на 5,4%.

Зато компании, которые выиграли от пандемии и заинтересованы, чтобы люди как можно больше времени проводили дома, демонстрируют падение: активы Zoom Video Communications просели на 5,85%, а производителя "умных" тренажеров Peloton – на 3%.

В последнее время на настроения инвесторов положительно влияют новости о прогрессе в создании вакцины от коронавируса, что может сигнализировать о скором преодолении пандемии и возвращении к нормальной жизни. Так, на прошлой неделе компании Pfizer и BioNTech тоже сообщили о 90-процентной эффективности собственной вакцины против коронавируса. Эта новость хорошо всколыхнула рынки – фондовые индексы, цены на нефть стремительно выросли.

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Несмотря на успехи в разработке препарата от COVID, ралли на фондовом рынке может оказаться нестабильным.

Это не похоже на стабильное ралли, это не похоже на ралли с низкой волатильностью. Это может свидетельствовать о том, что мы увидим еще много взлетов и падений,

– прокомментировал ситуацию на фондовом рынке один из экспертов, мистер Этей.



Динамика фондовых индексов США 16 ноября / График The Wall Street Journal Динамика фондовых индексов США 16 ноября / График The Wall Street Journal

Динамика мировых фондовых рынков

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%. Акции испанского банка BBVA подорожали на 15% после того, как компания PNC Financial Services Group согласилась купить подразделение европейского банка в США за 11,6 миллиарда долларов.

Азиатские фондовые рынки тоже выросли после подписания торгового соглашения с участием Китая, Японии, Южной Кореи и еще 12 других стран.

В частности, японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,1% до нового 29-летнего максимума. Биржевые показатели Тайваня и Южной Кореи тоже обновили свои многолетние максимумы.