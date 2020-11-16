Вакцина против COVID-19 компании Moderna показала эффективность в 94,5%: как реагируют акции
Фьючерсы на акции в США выросли на фоне позитивных результатов испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывает американская компания Moderna. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на премаркете 16 ноября. На прошлой неделе этот показатель закрывал сессию торгов рекордным ростом.
Согласно данным The Wall Street Journal, фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,1%. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,7%.
Какя ситуация на рынке нефти: Цены на нефть начали неделю уверенным ростом: что нужно знать о последних событиях на рынке
Вакцина против коронавируса Moderna и акции компаний
Компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса продемонстрировала эффективность в 94,5%. Таким образом, это уже второй препарат против COVID-19, который показывает такой высокий результат.
Акции Moderna подорожали более чем на 10% на премаркете. Активы компаний, которые также выигрывают от восстановления экономики, тоже выросли в цене:
- акции United Airlines Holdings, одной из крупнейших авиакомпаний в мире, выросли на 7%;
- ценные бумаги круизного оператора Royal Caribbean Group поднялись на 5,4%.
Зато компании, которые выиграли от пандемии и заинтересованы, чтобы люди как можно больше времени проводили дома, демонстрируют падение: активы Zoom Video Communications просели на 5,85%, а производителя "умных" тренажеров Peloton – на 3%.
В последнее время на настроения инвесторов положительно влияют новости о прогрессе в создании вакцины от коронавируса, что может сигнализировать о скором преодолении пандемии и возвращении к нормальной жизни. Так, на прошлой неделе компании Pfizer и BioNTech тоже сообщили о 90-процентной эффективности собственной вакцины против коронавируса. Эта новость хорошо всколыхнула рынки – фондовые индексы, цены на нефть стремительно выросли.
По теме: Как новости о прогрессе в лечении COVID-19 влияют на акции, нефть и золото: обзор рынка
Несмотря на успехи в разработке препарата от COVID, ралли на фондовом рынке может оказаться нестабильным.
Это не похоже на стабильное ралли, это не похоже на ралли с низкой волатильностью. Это может свидетельствовать о том, что мы увидим еще много взлетов и падений,
– прокомментировал ситуацию на фондовом рынке один из экспертов, мистер Этей.
Динамика фондовых индексов США 16 ноября / График The Wall Street Journal
Динамика мировых фондовых рынков
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%. Акции испанского банка BBVA подорожали на 15% после того, как компания PNC Financial Services Group согласилась купить подразделение европейского банка в США за 11,6 миллиарда долларов.
Азиатские фондовые рынки тоже выросли после подписания торгового соглашения с участием Китая, Японии, Южной Кореи и еще 12 других стран.
В частности, японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,1% до нового 29-летнего максимума. Биржевые показатели Тайваня и Южной Кореи тоже обновили свои многолетние максимумы.
Поделиться новостью
-
Вакцина против COVID-19 компании Moderna показала эффективность в 94,5%: как реагируют акции16 ноября , 16:50
-
Минфин провел еще один ОВГЗ-аукцион: сколько денег удалось привлечь в госбюджет на этот раз11 ноября , 12:28
-
План Трампа заблокировать TikTok в США может полностью сорваться: стали известны новые детали13 ноября , 18:12