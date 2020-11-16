В понедельник, 16 ноября 2020 года, цены на нефть выросли, компенсируя некоторые потери предыдущей сессии торгов. Надежды на то, что страны ОПЕК+ договорятся не увеличивать объемы нефтедобычи, перекрывают опасения инвесторов относительно слабого спроса на топливо из-за роста новых случаев коронавируса и усиления добычи в Ливии.

Также поддерживают цены на нефть новости о росте показателей второй и третьей по величине экономик мира, Китая и Японии, пишет Investing.com.

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Цены на нефть за 16 ноября

Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1% – до 43,22 доллара за баррель .

. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 1,4%, достигнув 40,67 доллара за баррель.

Экономические показатели Китая свидетельствуют о том, что цены на нефть будут удерживаться на таких уровнях,

– отметил экономист OCBC Хоуи Ли.

На прошлой неделе оба контракта выросли в цене более чем на 8% на фоне новостей об эффективности вакцины от коронавируса. Кроме того, позитивным для рынка стало и то, что страны ОПЕК и их союзники, среди которых Россия, могут не увеличивать нефтедобычу в 2021 году для поддержки цен на сырье.

Рынок нефти сегодня: что известно

Так, с августа и по сей страны ОПЕК+ добывают на 7,7 миллиона баррелей в сутки меньше. В октябре представители организации выполнили условия соглашения о сокращении нефтедобычи на 101%. С января 2021 года ОПЕК+ планировала увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Проблемой для рынка нефти является восстановление добычи в Ливии, которая тоже входит в состав ОПЕК, до уровня, превышающего 1,2 миллиона баррелей в сутки. Снижение трафика в Европе и США из-за стремительного роста количества больных на COVID-19 ослабило надежды на восстановление спроса на топливо этой зимой.

Согласно данным аналитиков ANZ, движение европейскими автомагистралями (например, во Франции) в течение последней недели сократилось почти на 50% из-за усиления карантинных мер. Эксперты также утверждают, что движение автомобилей на дорогах США тоже несколько снизился, несмотря на то, что в стране пока не вводят локдаун.

В то время, когда спрос на горючее снижается, данные Baker Hughes свидетельствуют о том, что количество буровых установок для добычи нефти и природного газа в США на прошлой неделе достигла самого высокого уровня с мая этого года. Нефтепроизводители, спровоцированные ростом цен на сырье, хотят как можно быстрее заработать на полную мощность.

Аналитики ANZ ожидают, что профицит нефти вырастет до 1,5-3 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2021 года, а создание вакцины от коронавируса только усилит спрос на сырье во второй половине следующего года.