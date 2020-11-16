У понеділок, 16 листопада 2020 року, ціни на нафту зросли, компенсувавши деякі втрати попередньої сесії торгів. Сподівання на те, що країни ОПЕК+ домовляться не збільшувати обсяги нафтовидобутку, перекривають побоювання інвесторів щодо слабкого попиту на пальне через зростання нових випадків коронавірусу та посилення видобутку в Лівії.

Також підтримують ціни на нафту новини про зростання показників другої і третьої за величиною економік світу, Китаю та Японії, пише Investing.com.

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Ціни на нафту за 16 листопада

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 1% – до 43,22 долара за барель .

. Грудневі ф'ючерси на американську нафту марки WTI подорожчали на 1,4%, досягнувши 40,67 долара за барель.

Економічні показники Китаю свідчать про те, що ціни на нафту утримуватимуться на таких рівнях,

– зазначив економіст OCBC Хоуї Лі.

Минулого тижня обидва контракти зросли в ціні на понад 8% на тлі новин про ефективність вакцини від коронавірусу. Окрім того, позитивним для ринку стало і те, що країни ОПЕК і їхні союзники, серед яких Росія, можуть не збільшувати нафтовидобуток у 2021 році для підтримки цін на сировину.

Ринок нафти сьогодні: що відомо

Так, з серпня і по сьогодні країни ОПЕК+ видобувають на 7,7 мільйона барелів на добу менше. У жовтні представники організації виконали умови домовленості про скорочення нафтовидобутку на 101%. Із січня 2021 року ОПЕК+ планувала збільшити видобуток на 2 мільйона барелів на добу.

Проблемою для ринку нафти є відновлення видобутку в Лівії, яка теж входить до складу ОПЕК, до рівня, що перевищує 1,2 мільйона барелів на добу. Зниження трафіку в Європі та США через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 послабило сподівання на відновлення попиту на пальне цієї зими.

Згідно з даними аналітиків ANZ, рух європейськими автомагістралями (наприклад, у Франції) впродовж останнього тижня скоротився майже на 50% через посилення карантинних заходів. Експерти також стверджують, що рух автомобілів на дорогах США теж дещо знизився, попри те, що в країні поки не вводять локдаун.

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У той час, коли попит на пальне знижується, дані Baker Hughes свідчать про те, що кількість бурових установок для видобутку нафти й природного газу в США на минулому тижні досягла найвищого рівня з травня цього року. Нафтовиробники, спровоковані зростанням цін на сировину, хочуть якнайшвидше запрацювати на повну потужність.

Аналітики ANZ очікують, що профіцит нафти зросте до 1,5-3 мільйона барелів на добу в першій половині 2021 року, а створення вакцини від коронавірусу тільки посилить попит на сировину в другій половині наступного року.