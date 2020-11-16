Ф'ючерси на акції в США зросли на тлі позитивних результатів випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляє американська компанія Moderna. Водночас індекс широкого ринку S&P 500 збільшився на премаркеті 16 листопада. Минулого тижня цей показник закривав сесію торгів рекордним ростом.

Згідно з даними The Wall Street Journal, ф'ючерси на S&P 500 підскочили на 1,1%. Промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 1,7%.

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Вакцина від коронавірусу Moderna і акції компаній

Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу продемонструвала ефективність у 94,5%. Таким чином, це вже другий препарат від COVID-19, що показує такий високий результат.

Акції Moderna подорожчали на понад 10% на премаркеті. Активи компаній, які також виграють від відновлення економіки, теж зросли в ціні:

акції United Airlines Holdings , однієї з найбільших авіакомпаній у світі, зросли на 7%;

, однієї з найбільших авіакомпаній у світі, зросли на 7%; цінні папери круїзного оператора Royal Caribbean Group піднялися на 5,4%.

Натомість компанії, які виграли від пандемії і зацікавлені, щоб люди якомога більше часу проводили вдома, демонструють падіння: активи Zoom Video Communications просіли на 5,85%, а виробника "розумних" тренажерів Peloton – на 3%.

Останнім часом на настрої інвесторів позитивно впливають новини про прогрес у створенні вакцини від коронавірусу, що може сигналізувати про швидке подолання пандемії та повернення до нормального життя. Так, на минулому тижні компанії Pfizer і BioNTech теж повідомили про 90-відсоткову ефективність власної вакцини від коронавірусу. Ця новина по-хорошому сколихнула ринки – фондові індекси, ціни на нафту стрімко зросли.

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Попри успіхи в розробленні препарату від COVID, ралі на фондовому ринку може виявитися нестабільним.

Це не схоже на стабільне ралі, це не схоже на ралі з низькою волатильністю. Це може свідчити про те, що ми побачимо ще багато злетів і падінь,

– прокоментував ситуацію на фондовому ринку один із експертів, пан Етей.



Динаміка фондових індексів США 16 листопада / Графік The Wall Streer Journal

Динаміка світових фондових ринків

Загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зріс на 1,4%. Акції іспанського банку BBVA подорожчали на 15% після того, як компанія PNC Financial Services Group погодилася купити підрозділ європейського банку в США за 11,6 мільярда доларів.

Азійські фондові ринки теж зросли після підписання торговельної угоди за участі Китаю, Японії, Південної Кореї та ще 12 інших країн.

Зокрема, японський фондовий індекс Nikkei 225 зріс на 2,1% до нового 29-річного максимуму. Біржові показники Тайваню і Південної Кореї теж оновили свої багаторічні максимуми.