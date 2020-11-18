Состояние Илона Маска выросло почти на 10 миллиардов долларов и превысили показатель в 100 миллиардов долларов. Такой стремительный рост капитала бизнесмена вызвано новостью, что акции Tesla войдут в престижный американский индекс S&P 500.

На момент открытия торгов в США во вторник, 17 ноября, состояние Илона Маска составляло 100,5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

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Илон Маск в рейтинге самых богатых людей мира

С апреля 2020 года, когда был опубликован рейтинг богачей мира по версии Forbes, состояние основателя Tesla и SpaceX выросло вчетверо. В результате Маск вошел в пятерку самых богатых людей.

Безоговорочным лидером рейтинга остается гендиректор Amazon Джефф Безос, следующими после которого идут: владелец группы LVMH и самый богатый европеец Бернар Арно, основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.



Рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes на 17 ноября

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Акции Tesla в S&P 500: что нужно знать

На этой неделе стало известно, что акции Tesla, все-таки, зачислят к индексу S&P 500, который отслеживает ценные бумаги крупнейших компаний фондового рынка США. Эту новость сообщил оператор индекса, компания S&P Dow Jones Indices, уже после закрытия сессии торгов. В результате акции Tesla подорожали на 13%, а капитализация компании выросла еще на 50 миллиардов долларов.

С начала 2020 года стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей увеличилась более чем 440%. Рыночная капитализация компании Илона Маска превышает 380 миллиардов долларов.

Это означает, что Tesla является самым дорогим автопроизводителем мира и одной из крупнейших компаний, которые когда-либо входили в индекс S&P 500. В частности, приняв во внимание нынешнюю рыночную капитализацию предприятия, оно войдет в первую десятку компаний индекса S&P 500.

По словам аналитика Bernstein Research Тони Сакконаги, попадания ценных бумаг Tesla в индекс – это "вишенка на верхушке очень успешного года для Илона Маска". Однако не все комментарии столь оптимистичны. Например, исполнительный директор исследовательской инвестиционной компании New Constructs Дэвид Трейнер заявил, что оператор S&P 500 делает большую ошибку, добавляя компании Илона Маска в индекс. По его мнению, такие действия видят в себе риски снижения этого показателя.