То, на что мировые рынки ждали в течение нескольких последних месяцев, произошло на прошлой неделе – комитет S&P Dow Jones Indices официально заявил о включении компании Tesla в индекс S&P 500 уже 21 декабря. Производитель электромобилей выполнил все условия для того, чтобы присоединиться к индексу, еще в июле, но в сентябре комитет не добавил акции компании в престижный фондовый показатель.

Чего теперь ждать инвесторам – что будет с ценой ценных бумаг Tesla – более детально проанализировали ситуацию эксперты инвестиционной компании "Фридом Финанс". Узнайте все подробности – на Инвестиции24.

Что такое S&P 500? Это американский фондовый индекс, в который входят 505 публичных компаний США с самой большой рыночной капитализацией. Показатель принадлежит предприятию Standard & Poor's и публикуется с 4 марта 1957 года. То, какие же компании войдут в индекс, решает специальный комитет, проанализировав ряд факторов. Комитет собирается ежеквартально для ребалансирования индекса, а также он имеет право вносить изменения в любой момент.

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Tesla в S&P 500: что повлияло на решение комитета

Директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов в комментарии изданию "РБК" объяснил, что такое долгожданное решение комитета S&P Dow Jones Indices связано со снижением волатильности акций автопроизводителя. Кроме того, компания Илона Маска предоставила четкий план развития и достижения прибыльности.

Как отмечают эксперты "Фридом Финанс" изданию "Financial One", Tesla приняла несколько соглашений с жесткими условиями контрагентов на поставку. Это позволяет гораздо точнее прогнозировать затраты автопроизводителя на те или иные проекты: например, на строительство новых заводов для производства электромобилей и аккумуляторов к ним.

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Что будет с акциями Tesla: прогнозы аналитиков

Эксперты "Фридом Финанс" ожидают, что спекулятивно котировки американского производителя электромобилей могут вырасти на несколько десятков процентов, однако на выше, чем на 600 долларов за акцию, на что не стоит надеяться, даже при самом агрессивном "бычьем" сценарии.

После включения акций Tesla в S&P 500 их котировки, по нашему мнению, упадут, так как крупные держатели акций могут начать активно фиксировать свои позиции. Факт включения ценных бумаг в индекс не влияет на их фундаментальные параметры, поэтому наша целевая цена на акции Tesla сохраняется на прежнем уровне - 290 долларов за штуку,

– прогнозируют аналитики "Фридом Финанс".

Чтобы нарастить акции Tesla индексным фондам нужно сократить часть или даже все позиции по активам других компаний, входящих в S&P 500. В то же время, с появлением ценных бумаг производителя электромобилей в составе индекса широкого рынка, увеличится волатильность этого биржевого показателя. По словам аналитиков, консервативные инвесторы негативно будут воспринимать вероятное исключение компаний с низкой волатильностью из S&P 500 благодаря тому, что акции Tesla будут зачислены в индекс.