У США набирає обертів сезон святкових розпродажів. Це час надприбутків для ритейлерів, логістичних компаній і не тільки. Розповідаємо, на чиї акції варто звернути увагу в сезоні 2020 року.

У майбутній святковий сезон 2020 зростання продажів в фізичних магазинах буде незначним – всього на 2%. А ось продаж онлайн-ритейлерів збільшаться мінімум на 40% в порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє РБК з посиланням на CBRE Retail Research та інші аналітичні звіти.

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Amazon

У звіт Amazon за четвертий квартал увійдуть продажу на "чорну п'ятницю", "кіберпонеділок", День подарунків і Prime Day. З урахуванням загального зростання популярності онлайн-покупок ритейлер може поставити новий рекорд з продажу в четвертому кварталі, і акції компанії можуть реагувати на ці цифри.

За оцінкою Digital Commerce 360, продажу Amazon за Prime Day 2020 року, який проходив 13 та 14 жовтня, досягли 10,4 млрд доларів – на 45% більше, ніж в минулому році.

При цьому обсяг продажів сторонніх продавців на маркетплейсе Amazon виріс на 60% і перевищив 3,5 млрд доларів. Це позитивно позначиться на доходах від комісій, які ритейл-гігант заробляє з кожного продажу.

FedEx

Директор по маркетингу FedEx Брі Каррер під час розмови з інвесторами заявила, що компанія очікує рекордних обсягів доставок онлайн-замовлень в період свят.

Ми вступаємо в піковий сезон, якого галузь ніколи раніше не відчувала, – сказала в жовтні старший віце-президент FedEx з інтегрованого маркетингу і комунікацій Дженні Робертсон.

Робертсон додала, що з початком пандемії, з березня, компанія працює на пікових навантаженнях і що немає ніяких ознак їх зниження. До пандемії в FedEx прогнозували, що до 2026 року в США буде доставлятися 100 млн посилок в день. Зараз вона вважає, що це станеться до 2023 року.

Activision Blizzard

Компанії належать такі франшизи, як Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch і Call of Duty, які зберігають велику популярність серед гравців.

На користь компанії й те, що багато користувачів ігри, такі як Call of Duty, все більше схожі на соціальні мережі. Більше 60% гравців в Call of Duty грають з друзями онлайн, і це стимулює внутрішньоігрові витрати.

За даними NPD Group, американці в святковий сезон витратять 13,4 млрд доларів на обладнання і софт для ігор – це на 24% більше, ніж в минулому році.

Apple

До вересня продажі iPhone падали, і щоб забезпечити надприбутки в четвертому – "святковому" – кварталі, компанії доведеться постаратися. Деякі версії нового iPhone 12 надійшли в продаж тільки в листопаді.

Очікування інвесторів щодо значного зростання виручки iPhone вже підняли ринкову вартість компанії до більш ніж 2 трлн доларів в кінці жовтня. На думку WSJ, інвестори ставлять на те, що використання нової технології 5G стане каталізатором сплеску продажів, і це дозволить досягти попереднього рекорду в 231 млн телефонів, встановленого в 2015-му фінансовому році.