В США набирает обороты сезон праздничных распродаж. Это время сверхдоходов для ретейлеров, логистических компаний и не только. Рассказываем, на чьи акции стоит обратить внимание в сезоне 2020 года.

В предстоящий праздничный сезон рост продаж в физических магазинах будет незначительным — всего на 2%. А вот продажи онлайн-ретейлеров увеличатся минимум на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CBRE Retail Research и другую аналитику.

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Amazon

В отчет Amazon за четвертый квартал войдут продажи на "черную пятницу", "киберпонедельник", День подарков и Prime Day. С учетом общего роста популярности онлайн-покупок ретейлер может поставить новый рекорд по продажам в четвертом квартале, и акции компании могут реагировать на эти цифры.

По оценке Digital Commerce 360, продажи Amazon за Prime Day 2020, который проходил 13 и 14 октября, достигли 10,4 млрд долларов — на 45% больше, чем в прошлом году.

При этом объем продаж сторонних продавцов на маркетплейсе Amazon вырос на 60% и превысил 3,5 млрд долларов. Это положительно скажется на доходах от комиссий, которые ретейл-гигант зарабатывает с каждой продажи.

FedEx

Директор по маркетингу FedEx Бри Каррер во время разговора с инвесторами заявила, что компания ожидает рекордных объемов доставок онлайн-заказов в период праздников.

Мы вступаем в пиковый сезон, которого отрасль никогда раньше не испытывала, — сказала в октябре старший вице-президент FedEx по интегрированному маркетингу и коммуникациям Дженни Робертсон.

Робертсон добавила, что с началом пандемии, с марта, компания работает на пиковых нагрузках и что нет никаких признаков их снижения. До пандемии в FedEx прогнозировали, что к 2026 году в США будет доставляться 100 млн посылок в день. Сейчас она считает, что это произойдет к 2023 году.

Activision Blizzard

Компании принадлежат такие франшизы, как Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и Call of Duty, которые сохраняют большую популярность среди игроков.

На пользу компании идет то, что многопользовательские игры, такие как Call of Duty, все больше похожи на социальные сети. Более 60% игроков в Call of Duty играют с друзьями онлайн, и это стимулирует внутриигровые расходы.

По данным NPD Group, американцы в праздничный сезон потратят 13,4 млрд долларов на оборудование и софт для игр — это на 24% больше, чем в прошлом году.

Apple

До сентября продажи iPhone падали, и чтобы обеспечить сверхдоходы в четвертом — "праздничном" — квартале, компании придется постараться. Некоторые версии нового iPhone 12 поступили в продажу только в ноябре.

Ожидания инвесторов относительно значительного роста выручки iPhone уже подняли рыночную стоимость компании до более чем 2 трлн долл. в конце октября. По мнению WSJ, инвесторы ставят на то, что использование новой технологии 5G станет катализатором всплеска продаж, и это позволит достигнуть предыдущего рекорда в 231 млн телефонов, установленного в 2015-м финансовом году.