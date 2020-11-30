Английская компания Dyson, которая производит пылесосы, решила инвестировать деньги с пользой. Так, в течение следующих пяти лет она потратит дополнительные 3,67 миллиардов долларов на новые технологии и продукты.

Инвестиция позволит компании удвоить количество товаров, которые она продает сейчас, и расширить свою деятельность на новые направления, сообщает издание BBC.

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В частности, инвестиции будут сосредоточены на новых технологиях в нескольких странах – Сингапуре, Великобритании и на Филиппинах.

Компания Dyson наиболее известна своими товарами: пылесосами, очистителями воздуха и фенами. Они в 2019 году создали в Сингапуре свою штаб-квартиру.

Однако, сейчас компания заинтересована новыми инвестициями. В частности, Dyson ищет больше инженеров и ученых, работающих в программном обеспечении, машиностроении и робототехнике.

Сейчас настало время инвестировать в новые технологии, такие как хранение энергии, робототехнику и программное обеспечение, что будет способствовать повышению производительности и устойчивости наших продуктов в пользу клиентов Dyson,

– заявил исполнительный директор Рональд Крюгер.

Компания также заявила, что будет дополнительно инвестировать в исследования в области моторных технологий следующего поколения, интеллектуальных продуктов, машинного обучения и подключения.

Компания еще создаст новую университетскую исследовательскую программу в Сингапуре и планирует новый усовершенствованный производственный центр.

Добавим, что ранее Dyson планировал изготовить электрический автомобиль. Они хотели выпустить его в 2021 году. Компания инвестировала в это более 4 миллиардов долларов. Но впоследствии Dyson отказался от этой идеи, решив, что автомобиль не будет коммерчески выгодным.