Общая сумма инвестиций в FinTech-индустрию (с учетом VC, PE и M&A) во второй половине 2020 года составляет 25,6 миллиарда долларов. При этом объем глобальных венчурных инвестиций в сектор финансовых технологий составляет 20 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные отчета, посвященного мировым инвестиционным тенденциям в индустрии финтех Pulse of Fintech H1'20.

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Инвестиционные тенденции в мире

В первом полугодии 2020 года общий объем венчурных инвестиций в финтех составил 20 миллиардов долларов с учетом 9,3 миллиарда долларов в Северной и Южной Америке, 6,7 миллиарда долларов в Азии и 4 миллиарда долларов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) .

Крупнейшие сделки на рынке FinTech

Например, индонезийская компания Gojek привлекла 3 миллиарда долларов . Такой объем капитала предприятию удалось получить в рамках крупнейшей квартальной венчурной сделки. Это стало еще и самой крупной сделка в сфере финтех в целом.

. Такой объем капитала предприятию удалось получить в рамках крупнейшей квартальной венчурной сделки. Это стало еще и самой крупной сделка в сфере финтех в целом. На втором месте по размеру полученных финансов в рамках венчурной сделки – конкурент Gojek компания Grab – 886 миллионов долларов.

– 886 миллионов долларов. Третье место у компании Stripe, которая работает в сфере финтеха и разрабатывает решения для обработки и приема электронных платежей. Здесь размер сделки составляет 850 млн долларов.

В отчете отмечается, что инвестиции в финтех-индустрию 2020 года отстают от общей суммы вложений в 2019 году – это 150,4 миллиарда долларов. Так, по состоянию на середину года общий объем инвестиций в сектор финансовых технологий составил 25,6 миллиарда долларов.

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FinTech-инвестиции по регионам

По состоянию на середину 2020 года крупнейшая доля инвестиций сосредоточена в странах Северной и Южной Америки – 12,9 миллиарда долларов.

– 12,9 миллиарда долларов. В первом полугодии 2020 году объем финтех-инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе составили 8,1 миллиарда долларов. В течение этого периода регион EMEA привлек средства на сумму 4,6 миллиарда долларов.