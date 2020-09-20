Богатство зависит не только от суммы заработка. Не менее важные аспекты – умение накапливать и экономить деньги.

Эксперты дают много советов, как правильно собирать деньги. Можно регулярно откладывать фиксированный процент с дохода на отдельный счет или даже настроить автоматические отчисления на вклад, с которого нельзя снять средства до его закрытия.

Можно максимально использовать кэшбек или обдумывать крупные покупки в течение 30 дней. Конечно, важно считать свои доходы-расходы и ставить цель, на что вы хотите накопить и за какое время, пишут Инвестиции.

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Однако следует знать: умение собирать деньги часто зависит от будничных человеческих эмоций.

Лень – враг накоплений

Исследователь поведенческих финансов Шломо Бенарци считает, что люди вообще плохо хранят деньги из-за того, что эмоционально воспринимают накопления как потерю. А никому не нравится терять и ограничивать себя.

Что такое поведенческие финансы?

Это своеобразная комбинация психологии и экономики – направление финансового менеджмента, изучающее ошибки людей в обращении с деньгами и поведение инвесторов в условиях неопределенности и рисков.

Поведение людей Бенарци, в частности, описывает так:

Мы знаем, что нужно делать сбережения, планируем делать это в следующем году... Но вот сегодня мы пойдем – и все потратим!

Дополнительная преграда, по мнению специалиста, – элементарная лень. То есть, если человеку нужно прилагать для чего дополнительные усилия – например, для накопления денег, то он, скорее всего, будет откладывать этот процесс "на потом".

Бенарци проиллюстрировал такое поведение на неожиданном примере ... донорства. Так, в Германии, чтобы стать донором органов, нужно поставить галочку в документах, и это делают очень мало людей. А вот в Австрии предлагают поставить отметку, если человек не хочет быть донором. Австрийцы тоже ленятся ее ставить, но доноров благодаря этому больше, чем в Германии.

Отложи больше завтра

Психологически правильным способом собирать деньги Бенарци считает программу "Отложи больше завтра", которую он разработал вместе с другим поведенческим экономистом – лауреатом Нобелевской премии Ричардом Талером.

Смысл программы заключается в том, что человек увеличивает сумму сбережений, только когда начинает получать большие доходы. В таком случае процесс менее болезнен для человека, потому что, увеличивая свои доходы, у него остается возможность иметь примерно тот же уровень расходов.

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В качестве эксперимента, Бенарци и Талер предложили такую ​​программу накопления работникам небольшой американской компании, которые постоянно жаловались, что не могут накопить деньги. В течение 1998-2002 годов участники исследования увеличивали сумму отложений от зарплаты на 3% каждый раз, когда получали надбавку.

Схема сработала так:

1998 – 3%

1999 – 6,5%

2000 – 9,4%

2001 – 11,6%

2002 – 13,6%

Таким образом, за пять лет сотрудники начали экономить в четыре раза больше! И если в первый год эксперимента они могли купить на свои сбережения только пару кроссовок, то в 2002 году – уже машину!

Эффект "чистого листа"



Планируйте и богатейте!

Другой интересный прием советует поведенческий экономист и соучредитель Common Cents Lab Венди де ла Роса. Она акцентирует внимание на том, что люди воспринимают себя по-разному в двух контекстах – в настоящем и в будущем. То есть, в будущем человек собирается откладывать, больше заниматься спортом и чаще звонить родителям...

Но человек просто забывает, что он в ближайшее время – такой же, что и в настоящем,

– говорит Де ла Роса.

Советы Венди помогут тем, кто всегда планирует начать новую жизнь с понедельника или с Нового года. В психологии это называется эффект "чистого листа". Например, человек может обозначить в календаре день перед следующим днем ​​рождения, определить для себя финансовую цель, которую хочет выполнить к этому сроку, и заставить себя ее осуществить.

Коварные маленькие расходы

Де ла Роса указывает на еще одну психологическую причину, которая мешает накапливать.

Мы провели несколько исследований и обнаружили, что, кроме банковских сборов, первое, о чем люди жалеют – это походы в рестораны, – рассказывает специалист. – Здесь кофе, там буррито... В сумме это существенно уменьшает возможность откладывать деньги.

Таких маленьких расходов у людей бывает очень много. Поэтому Венди рекомендует записывать расходы и потом думать, от каких мелочей можно спокойно и безболезненно отказаться. Например, покупать кофе утром, использовать общественный транспорт вместо такси, реже ходить в рестораны и бары или что-то еще.

Правило "четырех конвертов"

Теперь поговорим не об накоплении, а о сокращении расходов. Для этого можно использовать правило "четырех конвертов".

Определите свой бюджет на месяц, убрав из него деньги, которые планируете сохранить. Например, 10% от доходов. Запишите свои основные расходы – квартплата, кредиты, мобильная связь, продукты и другие необходимые покупки и вычтите их из оставшихся денег. Оставшуюся сумму, разделите на четыре. Так у вас получится определенное количество средств на каждую неделю месяца – их можно свободно тратить.

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Такой способ, по мнению финансового консультанта Игоря Файнмана, постепенно приучает человека к финансовой дисциплине. Деньги, конечно, не обязательно класть в конверты – можно, например, открыть субсчета в банке. Но психологически сильный ход пользоваться как раз реальными конвертами, чтобы наглядно видеть, сколько у вас денег в месяц. Согласно исследованию Dun & Bradstreet, люди тратят на 12-18% больше, если пользуются картами вместо наличных денег.