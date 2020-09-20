Багатство залежить не лише від суми заробітку. Не менш важливі аспекти – вміння накопичувати і економити гроші .

Експерти дають чимало порад, як правильно збирати гроші. Можна регулярно відкладати фіксований відсоток з доходу на окремий рахунок або навіть налаштувати автоматичні відрахування на вклад, з якого не можна зняти кошти до його закриття.

Можна максимально використовувати кешбек або обмірковувати великі покупки протягом 30 днів. Звісно, важливо рахувати свої доходи-витрати та ставити мету, на що ви прагнете накопичити і за який час, пишуть Інвестиції.

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Проте варто знати: вміння збирати гроші часто залежить від буденних людських емоцій.

Лінь – ворог накопичувань

Дослідник поведінкових фінансів Шломо Бенарці вважає, що люди загалом погано зберігають гроші через те, що емоційно сприймають накопичення як втрату. А нікому не подобається втрачати і обмежувати себе.

Що таке поведінкові фінанси?

Це своєрідна комбінація психології та економіки – напрямок фінансового менеджменту, який вивчає помилки людей у ​​поводженні з грошима та поведінку інвесторів в умовах невизначеності та ризиків.

Поведінку людей Бенарці, зокрема, описує так:

Ми знаємо, що потрібно робити заощадження, плануємо робити це наступного року… Але от сьогодні ми підемо – і все витратимо!

Додаткова перепона, на думку фахівця, – елементарна лінь. Тобто, якщо людині потрібно докладати для чогось додаткові зусилля – скажімо, для накопичування грошей, то вона, швидше за все, відкладатиме цей процес "на потім".

Бенарці проілюстрував таку поведінку на несподіваному прикладі… донорства. Так, у Німеччині, щоб стати донором органів, потрібно поставити галочку в документах, і це роблять дуже мало людей. А от в Австрії пропонують поставити позначку, якщо людина не хоче бути донором. Австрійці теж лінуються її ставити, але донорів завдяки цьому більше, ніж у Німеччині.

Відклади більше завтра

Психологічно правильним способом збирати гроші Бенарці вважає програму "Відклади більше завтра", яку він розробив разом з іншим поведінковим економістом – лауреатом Нобелівської премії Річардом Талером.

Сенс програми полягає в тому, що людина збільшує суму заощаджень, лише коли починає отримувати більші доходи. У такому випадку процес відбувається менш болісно для людини, бо, збільшуючи свої доходи, у неї залишається можливість мати приблизно той самий рівень витрат.

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У якості експерименту, Бенарці і Талер запропонували таку програму накопичення працівникам невеликої американської компанії, які постійно скаржилися, що не можуть зібрати гроші. Протягом 1998-2002 років учасники дослідження збільшували суму відкладень від зарплати на 3% щоразу, коли отримували надбавку.

Схема спрацювала так:

1998 – 3%

1999 – 6,5%

2000 – 9,4%

2001 – 11,6%

2002 – 13,6%

Таким чином, за п’ять років співробітники почали економити в чотири рази більше! І якщо в перший рік експерименту вони могли купити на свої заощадження тільки пару кросівок, то в 2002 році – вже машину!

Ефект "чистого аркуша"



Плануйте і багатійте!

Інший цікавий прийом радить поведінковий економіст і співзасновниця Common Cents Lab Венді де ла Роса. Вона акцентує увагу на тому, що люди сприймають себе по-різному в двох контекстах – у сьогоденні і в майбутньому. Тобто, в майбутньому людина збирається відкладати, більше займатися спортом і частіше телефонувати батькам…

Але людина просто забуває, що вона найближчим часом – та сама, що в теперішньому, – каже Де ла Роса.

Поради Венді допоможуть тим, хто завжди планує почати нове життя з понеділка чи з Нового року. В психології це називається ефект "чистого аркуша". Наприклад, людина може відмітити в календарі день перед наступним днем ​​народження, визначити для себе фінансову мета, яку хочете виконати до цього терміну, і змусити себе її здійснити.

Підступні маленькі витрати

Де ла Роса вказує на ще одну психологічну причину, яка заважає накопичувати.

Ми провели кілька досліджень і виявили, що, крім банківських зборів, перше, про що люди шкодують, – це походи в ресторани, – розповідає фахівець. – Тут кава, там буріто... В сумі це суттєво зменшує можливість відкладати гроші.

Таких маленьких витрат у людей буває дуже багато. Тож Венді рекомендує записувати витрати і потім думати, від яких дрібниць можна спокійно і безболісно відмовитися. Наприклад, не купувати каву вранці, використовувати громадський транспорт замість таксі, рідше ходити в ресторани і бари або щось іще.

Правило "чотирьох конвертів"

Тепер поговоримо не про накопичування, а про скорочення витрат. Для цього можна використовувати правило "чотирьох конвертів".

Визначіть свій бюджет на місяць, прибравши з нього гроші, які плануєте зберегти. Наприклад, 10% від доходів. Запишіть свої основні витрати – квартплата, кредити, мобільний зв'язок, продукти та інші необхідні покупки і відніміть їх з решти грошей. Суму, яка залишилася, поділіть на чотири. Так у вас вийде певна кількість коштів на кожен тиждень місяця – їх можна вільно витрачати.

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Такий спосіб, на думку фінансового консультанта Ігоря Файнмана, поступово привчає людину до фінансової дисципліни. Гроші, звісно, необов'язково класти в конверти – можна, наприклад, відкрити субрахунки в банку. Але психологічно сильний хід користуватися якраз реальними конвертами, щоб наочно бачити, скільки у вас грошей на місяць. Згідно з дослідженням Dun&Bradstreet, люди витрачають на 12-18% більше, якщо користуються картами замість готівки.