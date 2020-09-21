Загальна сума інвестицій у FinTech-індустрію (враховано VC, PE та M&A) у другій половині 2020 року становить 25,6 мільярда доларів. При цьому обсяг глобальних венчурних інвестицій у сектор фінансових технологій складає 20 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані звіту, присвяченому світовим інвестиційним тенденціям в індустрії фінтеху Pulse of Fintech H1’20.

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Інвестиційні тенденції у світі

У першому півріччі 2020 року загальний обсяг венчурних інвестицій у фінтех становив 20 мільярдів доларів із урахуванням 9,3 мільярда доларів у Північній та Південній Америці, 6,7 мільярда доларів в Азії та 4 мільярди доларів у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка).

Найбільші угоди на ринку FinTech

Наприклад, індонезійська компанія Gojek залучила 3 мільярди доларів . Такий обсяг капіталу підприємству вдалося отримати в рамках найбільшої квартальної венчурної угоди. Це стала ще й найбільша угода у сфері фінтех загалом.

. Такий обсяг капіталу підприємству вдалося отримати в рамках найбільшої квартальної венчурної угоди. Це стала ще й найбільша угода у сфері фінтех загалом. На другому місці за розміром отриманих фінансів у рамках венчурної угоди – конкурент Gojek компанія Grab – 886 мільйонів доларів.

– 886 мільйонів доларів. Третє місце у компанії Stripe, що працює у сфері фінтеху й розробляє рішення для оброблення та приймання електронних платежів. Тут розмір угоди становить 850 мільйонів доларів.

У звіті наголошують, що інвестиції у фінтех-індустрію 2020 року відстають від загальної суми вкладень 2019 року – це 150,4 мільярда доларів. Так, станом на середину року загальний обсяг інвестицій у сектор фінансових технологій становив 25,6 мільярда доларів.

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FinTech-інвестиції за регіонами

Станом на середину 2020 року найбільша частка інвестицій припла на країни Північної і Південної Америки – 12,9 мільярда доларів.

– 12,9 мільярда доларів. У першому півріччі 2020 року обсяг фінтех-інвестицій в Азійського-Тихоокеанському регіоні становили 8,1 мільярда доларів. Упродовж цього періоду регіон EMEA залучив кошти на суму 4,6 мільярда доларів.