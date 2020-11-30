Англійська компанія Dyson, яка виробляє пилососи, вирішила інвестувати гроші з користю. Так, протягом наступних п’яти років вона витратить додаткові 3,67 мільярдів доларів на нові технології та продукти.

Інвестиція дозволить компанії подвоїти кількість товарів, які вона продає зараз, та розширити свою діяльність на нові напрямки, повідомляє видання BBC.

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Зокрема, інвестиції будуть зосереджені на нових технологіях в кількох країнах – Сінгапурі, Великобританії та на Філіппінах.

Компанія Dyson найбільш відома такими своїми товарами: пилососами, очищувачами повітря та фенами. Вони у 2019 році створили в Сінгапурі свою штаб-квартиру.

Проте, зараз компанія зацікавлена новими інвестиціями. Зокрема, Dyson шукає більше інженерів та науковців, які працюють у програмному забезпеченні, машинобудуванні та робототехніці.

Зараз настав час інвестувати в нові технології, такі як зберігання енергії, робототехніку та програмне забезпечення, що сприятиме підвищенню продуктивності та стійкості наших продуктів на користь клієнтів Dyson,

– заявив виконавчий директор Рональд Крюгер.

Компанія також заявила, що буде додатково інвестувати в дослідження в галузі моторних технологій наступного покоління, інтелектуальних продуктів, машинного навчання та підключення.

Компанія має ще створити нову університетську дослідницьку програму в Сінгапурі та планує новий вдосконалений виробничий центр.

Додамо, що раніше Dyson планував виготовити електричний автомобіль. Вони хотіли випустити його у 2021 році. Компанія інвестувала у це понад 4 мільярди доларів. Але згодом Dyson відмовився від цієї ідеї, вирішивши, що автомобіль не буде комерційно вигідним.