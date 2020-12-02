Генеральный директор Tesla Маск отправил электронное сообщение сотрудникам с предупреждением контролировать расходы в компании, чтобы сохранить квартальные прибыли и не допустить падения акций.

По словам Маска, акции могут упасть, если работники не начнут контролировать расходы. К тому же, из-за высоких финансовых затраты инвесторы могут начать волноваться о будущей доходности Tesla, сообщает CNBC.

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Инвесторы вкладывают много денег для доходности в будущем, но если в какой-то момент они поймут, что этого не произойдет, наши акции сразу же будут раздавлены, как суфле под кувалдой!,

– написал Маск в электронном письме.

Добавим, что акции Tesla продолжают находиться на высоком уровне, и они присоединились к индексу S & P 500 в этом месяце. Больше об этом – читайте здесь.

Отметим, что в 2020 году Tesla, среди прочего, начала затраты на строительство двух новых заводов в США. Компания также начала модернизацию своих других заводов. Кроме того, следующие два года они планируют увеличить расходы на производство элементов в аккумуляторных батарей.

К слову, ранее финансовый директор компании Захари Киркхорн заявил, что Tesla планирует увеличить свои капитальные расходы на 2 миллиарда долларов, хотя предварительно речь шла о сумме в 2,5 миллиарда.