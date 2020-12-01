Комитет S&P Dow Jones Indexes (S&P DJI) четко обозначил план того, как акции Tesla будут вносить в индекс S&P 500. Как было запланировано изначально, ценные бумаги автопроизводителя должны были вносить двумя частями. Однако теперь планы изменились.

В комитете решили добавлять акции Tesla в индекс S&P 500 за один раз – 21 декабря, а не разделять этот процесс в два этапа. Об этом говорится в пресс-релизе S&P Dow Jones Indexes.

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Как будут вносить акции Tesla в S&P 500: все детали

Поскольку рыночная капитализация компании Илона Маска была очень высокой (более 538 миллиардов долларов по состоянию на 30 ноября), в комитете хотели добавлять акции двумя траншами. Однако эксперты комитета решили еще посоветоваться с представителями инвестиционного сообщества.

Учитывая ряд отзывов о том, как лучше вносить ценные бумаги Tesla в индекс, в S&P DJI считают лучше добавить активы компании одним траншем. В своем решении эксперты руководствовались еще и ликвидностью акций производителя электрокаров и способностью рынка справиться со значительными объемами торгов 21 декабря.

Что такое S&P 500? Это фондовый индекс, в который входят 505 публичных компаний США с самой большой рыночной капитализацией. Показатель принадлежит предприятию Standard & Poor's и публикуется с 4 марта 1957 года. Какие компании должны войти в индекс, решает специальный комитет, который анализирует количественные и качественные факторы того или иного предприятия. Эксперты комитета собираются ежеквартально для ребалансированию индекса. При этом они могут вносить изменения в любое время.

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Что известно о включении Tesla в S&P 500

21 декабря состоится ежеквартальная экспирация (завершение обращения различных финансовых активов фондового рынка, последняя дата исполнения условий опционного контракта его владельцем) фьючерсов и опционов на различные индексы и акции. Поэтому на эту дату рынок ждет большой объем торгов.

В S&P DJI также отметили, что включение акций Tesla в S & P 500 заставит индексные фонды приобрести эти активы на сумму в 73 миллиардов долларов. На сегодня, 1 декабря 2020 года, компания Илона Маска является шестым по величине рыночной капитализации предприятием США.

Tesla станет самым дорогим зачислением в фондовый индекс в истории S&P 500 – ее вес будет превышать 1% от всего индекса.

На фоне новости о включении акций автопроизводителя в индекс одним траншем, его ценные бумаги выросли на постмаркет на 4,32%, достигнув 567,6 доллара за одну штуку. Рост котировок активов компании с момента объявления о вхождении в S&P 500 превышает 40%, а с начала 2020 – 560%.

Кроме того, в S&P DJI сообщили, что 11 декабря объявят о том, какую компанию Tesla заменит в S&P 500.