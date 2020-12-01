Комітет S&P Dow Jones Indexes (S&P DJI) чітко окреслив план того, як акції Tesla вноситимуть до індексу S&P 500. Як було заплановано спочатку, цінні папери автовиробника мали вносити двома частинами. Однак тепер плани змінилися.

У комітеті вирішили додати акції Tesla в індекс S&P 500 за один раз – 21 грудня, а не розділяти цей процес у два етапи. Про це йдеться у пресрелізі S&P Dow Jones Indexes.

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Як вноситимуть акції Tesla у S&P 500: усі деталі

Оскільки ринкова капіталізація компанії Ілона Маска була дуже високою (понад 538 мільярдів доларів станом на 30 листопада), у комітеті хотіли додати акції двома траншами. Однак експерти комітету вирішили ще порадитися з представниками інвестиційної спільноти.

Врахувавши низку відгуків щодо того, як краще додавати цінні папери Tesla до індексу, у S&P DJI вважають краще внести активи компанії одним траншем. У своєму рішенні експерти керувалися і ліквідністю акцій виробника електрокарів і здатністю ринку впоратися зі значними об'ємами торгів 21 грудня.

Що таке S&P 500? Це фондовий індекс, до якого входять 505 публічних компаній США із найбільшою ринковою капіталізацією. Показник належить підприємству Standard & Poor’s і публікується з 4 березня 1957 року. Які компанії мають увійти до індексу, вирішує спеціальний комітет, який аналізує кількісні та якісні фактори того чи того підприємства. Експерти комітету збираються щоквартально для ребалансування індекса. Водночас, вони можуть вносити зміни в будь-який час.

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Що відомо про включення Tesla у S&P 500

21 грудня відбудеться щоквартальна експірація (завершення обігу різних фінансових активів фондового ринку, остання дата виконання умов опціонного контракту його власником) ф'ючерсів і опціонів на різні індекси та акції. Тому на цю дату ринок чекає великий обсяг торгів.

У S&P DJI також зазначили, що включення акцій Tesla у S&P 500 змусить індексні фонди придбати ці активи на суму в 73 мільярдів доларів. Станом на сьогодні, 1 грудня 2020 рік, компанія Ілона Маска є шостим за розміром ринкової капіталізації підприємством США.

Tesla стане найдорожчим зарахуванням до фондового індексу в історії S&P 500 – її вага перевищуватиме 1% від усього індексу.

На тлі новини про включення акцій автовиробника в індекс одним траншем, його цінні папери зросли на постмаркеті на 4,32%, досягнувши 567,6 долара за одну штуку. Зростання котирувань активів компанії з моменту оголошення про входження до S&P 500 перевищує 40%, а з початку 2020 року – 560%.

Окрім того, у S&P DJI повідомили, що 11 грудня оголосять, яку компанію Tesla замінить у S&P 500.