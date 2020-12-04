Засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска визнано найкращим бізнесменом 2020 року. Таке звання підприємцю присвоїло американське видання Fortune.

За інформацією Fortune, 49-річний Ілон Маск зумів перетворити невелику компанію з виробництва електромобілів із Кремнієвої долини у провідного автовиробника світу. Як відомо, Tesla є найдорожчим автомобільним підприємством світу.

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Окрім того, значні успіхи демонструє і аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX. Зокрема, вперше з 2011 року космічний корабель підприємства повернув американців на орбіту.

Чому Ілон Маск став бізнесменом року

Головною особливістю Ілона Маска, як бізнесмена, видання називає його здатність "змінювати правила гри на глобальному ринку". А нещодавнє включення акцій Tesla у престижний фондовий індекс S&P 500 зробила Маска другою найбагатшою людиною світу.

Нагадаємо, 24 листопада ринкова капіталізація Tesla досягла 494 мільярдів доларів, що зробило Ілона Маска багатшим на 7,2 мільярда доларів. У результаті він став другою найбагатшою людиною в рейтингу Bloomberg, випередивши Білла Гейтса.

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Рейтинг бізнесменів 2020 року

У першу п’ятірку найкращих бізнесменів 2020 року увійшли:

Друге місце – Ліза Су – голова компанії-виробника мікрочипів AMD;

Третє місце – Дженсен Хуанг – голова правління Nvidia;

Четверте місце – Рід Хастінгс – голова Netflix;

П’яте місце – Елізабет Гейнс – керівниця металургійної компанії Fortescue Metals Group.