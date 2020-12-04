Дослідницька компанія Gartner представила звіт за третій квартал 2020 року щодо продажу смартфонів. Підсумки тримісячного періоду свідчать про поступове відновлення індустрії від наслідків пандемії коронавірусу.

Цікаво, що компанія Apple не увійшла до першої трійки світових виробників смартфонів за обсягами продажів мобільних телефонів, віддавши своє місце китайському конкуренту – Xiaomi. Чим можна пояснити технологічний прогрес китайського підприємства – виданню "Газета.Ru" розповів аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Євген Миронюк. Інвестиці24 публікують основні тези експерта.

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Чому світовий ринок смартфонів відмовляється зростати

Згідно з даними Gartner, обсяги продажів смартфонів у всьому світі в третьому кварталі 2020 року досягли 366 мільйонів одиниць. Таке число на 5,7% нижче, ніж показник за аналогічний період 2019 року.

Однак результати перших двох кварталів 2020 року більш невтішні – падіння продажів на 20% у порівнянні з минулим роком. Тому підсумки третього кварталі свідчать про поступове відновлення індустрії.

Загалом, ринок доволі складно розвивається в умовах пандемії коронавірусу. Випуск інноваційних 5G-смартфонів деякими компаніями теж не дуже допоміг цьому сегменту. За словами старшого директора з досліджень у Gartner Аншула Гупти, попри послаблення карантину в окремих країнах, споживачі все ще не поспішають витрачавти гроші. Тому світові продажі смартфонів продемонстрували помірне зростання у третьому кварталі в порівнянні з другим, наголосив експерт.

Ще одним гальмівним фактором для ринку стала затримка в масштабуванні 5G-мережі. Окрім того, для більшості споживачів пристрої, що підтримують 5G, досі недоступні.

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Які компанії продали найбільше смартфонів

На першому місці за обсягами продажів у третьому кварталі 2020 року знаходиться Samsung – на його частку припало 22% ринку. Друге місце зайняла китайська компанія Huawei (14,1%), а третє – Xiaomi (12,1%).

Саме Xiaomi витіснив американського техногіганта Apple з трійки лідерів. Частка останньої компанії становить 11,1% ринку. Тому Apple впевнено зайняла четверту позицію, продавши 40,4 мільйона пристроїв у третьому кварталі, що на 0,6% менше, ніж у 2019 році.

На п’ятому місці опинився бренд OPPO (8,2%), а решту ринку розподілено на інших виробників(32,5%).

Згідно з дослідженням Gartner, Samsung і Xiaomi – єдині виробники смартфонів, які в третьому кварталі 2020 року продемонстрували зростання. Зокрема, ріст Xiaomi можна пояснити тим, що компанія перебрала на себе частину клієнтів Huawei, на яку поширюються американські санкції. Тому всі сервіси Google на пристроях Huawei недоступні.

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Як Xiaomi завойовує лідерство на ринку

За словами аналітика "Фрідом Фінанс" Євгена Миронюка, попри пандемію, Xiaomi регулярно представляє нові моделі високотехнологічних гаджетів, що дає змогу їй збільшувати свої прибутки.

"Домашній" для Xiaomi ринок, китайський, найбільш сильно відчував наслідки обмежувальних заходів саме в першому кварталі. Світовий попит в сегменті також знизився, але доходи Xiaomi від зарубіжних ринків підскочили на початку року майже на 50%. Це дало змогу до кінця третього кварталу наростити продажі на 34,9% до 32,93 мільйона одиниць,

– пояснює Євген Миронюк.

Експерт зазначив, що технологічною перевагою Xiaomi є те, що компанія почала продавати пристрої із підтримкою 5G раніше, ніж Apple.

За співвідношенням ціни гаджетів з наявністю високотехнологічних функцій смартфони Xiaomi лідирують, якість близька до показників лідерів ринку,

– говорить аналітик "Фрідом Фінанс".

Експерт наголосив, що такі виробники смартфонів, як Apple, Huawei, Samsung та інші передусім борються за частку на ринку. Вони роблять ставку на випуск бюджетних моделей мобільних телефонів. Такий хід справді дає змогу залучати клієнтів з різним рівнем доходів.

У коментарі виданню "Коммерсантъ" Євген Миронюк пояснює, що лідерство Xiaomi, пов’язане ще і з обмеженими технологічними можливостями Huawei через санкції США.

Huawei через санкції зіткнувся з низкою складнощів, у тому числі з оновленням своїх пристроїв на американській операційній системі Android. Це дало змогу основному конкурентові, Xiaomi, до кінця третього кварталу наростити продажі,

– додав аналітик.