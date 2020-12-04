Исследовательская компания Gartner представила отчет за третий квартал 2020 года о продаже смартфонов. Итоги трехмесячного периода свидетельствуют о постепенном восстановлении индустрии от последствий пандемии коронавируса.

Интересно, что компания Apple не вошла в первую тройку мировых производителей смартфонов по объемам продаж мобильных телефонов, отдав свое место китайском конкуренту – Xiaomi. Чем можно объяснить технологический прогресс китайского предприятия – изданию "Газета.Ru" рассказал аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Инвестиции24 публикуют основные тезисы эксперта.

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Почему мировой рынок смартфонов отказывается расти

Согласно данным Gartner, объемы продаж смартфонов во всем мире в третьем квартале 2020 года достигли 366 миллиона единиц. Такое число на 5,7% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

Однако результаты первых двух кварталов 2020 года более неутешительные – падение продаж на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому итоги третьего квартала свидетельствуют о восстановлении сферы.

В целом, рынок довольно сложно развивается в условиях пандемии коронавируса. Выпуск инновационных 5G-смартфонов некоторыми компаниями тоже не очень помог этому сегменту. По словам старшего директора по исследованиям в Gartner Аншул Гупты, несмотря на ослабление карантина в отдельных странах, потребители все еще не спешат тратить деньги. Поэтому мировые продажи смартфонов продемонстрировали умеренный рост в третьем квартале по сравнению со вторым, подчеркнул эксперт.

Еще одним тормозящим фактором для рынка стала задержка в масштабировании 5G-сети. Кроме того, для большинства потребителей устройства, поддерживающие 5G, до сих пор недоступны.

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Лидеры по продажам смартфонов

На первом месте по объемам продаж в третьем квартале 2020 года находится Samsung – на его долю пришлось 22% рынка. Второе место заняла китайская компания Huawei (14,1%), а третье – Xiaomi (12,1%).

Именно Xiaomi вытеснила американского техгиганта Apple из тройки лидеров. Доля последней компании составляет 11,1% рынка. Поэтому Apple уверенно заняла четвертую позицию, продав 40,4 миллиона устройств в третьем квартале, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году.

На пятом месте оказался бренд OPPO (8,2%), а остальная часть рынка разделен на других производителей (32,5%).

Согласно исследованию Gartner, Samsung и Xiaomi – единственные производители смартфонов, которые в третьем квартале 2020 года продемонстрировали рост. В частности, рост Xiaomi можно объяснить тем, что компания взяла на себя часть клиентов Huawei, на которую распространяются американские санкции. Поэтому все сервисы Google на устройствах Huawei недоступны.

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Как Xiaomi завоевывает лидерство на рынке

По словам аналитика "Фридом Финанс" Евгений Миронюка, несмотря на пандемию, Xiaomi регулярно представляет новые модели высокотехнологичных гаджетов, что позволяет ей увеличивать свои доходы.

"Домашний" для Xiaomi рынок, китайский, наиболее сильно чувствовал последствия ограничительных мер именно в первом квартале. Мировой спрос в сегменте также снизился, но доходы Xiaomi от зарубежных рынков подскочили в начале года почти на 50%. Это позволило к концу третьего квартала нарастить продажи на 34,9% до 32,93 миллиона единиц,

– объясняет Евгений Миронюк.

Эксперт отметил, что технологическим преимуществом Xiaomi является то, что компания начала продавать устройства с поддержкой 5G раньше, чем Apple.

По соотношению цены гаджетов с наличием высокотехнологичных функций смартфоны Xiaomi лидируют, качество ближе всех к показателям лидеров рынка,

– говорит аналитик "Фридом Финанс".

Эксперт отметил, что такие производители смартфонов, как Apple, Huawei, Samsung и другие прежде всего борются за долю на рынке. Они делают ставку на выпуск бюджетных моделей мобильных телефонов. Такой ход дает возможность привлекать клиентов с разным уровнем доходов.

В комментарии изданию "Коммерсантъ" Евгений Миронюк объясняет, что лидерство Xiaomi, связано еще и с ограниченными технологическими возможностями Huawei из-за санкций США.

Huawei за санкций столкнулся с рядом сложностей, в том числе с обновлением своих устройств на американской операционной системе Android. Это позволило основному конкуренту, Xiaomi, к концу третьего квартала нарастить продажи,

– добавил аналитик.