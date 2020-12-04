Zoom Video Communications, компания-разработчик популярного сервиса для видеоконференций, представила результаты своей деятельности за третий квартал 2020 года. Показатели предприятия превзошли все ожидания аналитиков. Однако инвесторов не впечатлили достижения компании, поэтому акции Zoom упали.

Аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс" дали собственные прогнозы по динамике стоимости ценных бумаг Zoom, пишет издание "Financial One". Грозит ли активам компании более сильное падение и к чему следует готовиться инвесторам - рассказываем далее.

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Финансовые результаты Zoom: главные показатели

Выручка компании за третий квартал достигла 777 миллионов долларов против 693 миллионов долларов, которые прогнозировали аналитики. Этот финансовый показатель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 4,7 раза.

против 693 миллионов долларов, которые прогнозировали аналитики. Этот финансовый показатель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 4,7 раза. Прибыль на акцию выросла на 0,99 доллара по сравнению с прогнозируемыми 0,76 доллара. Так, в третьем квартале этого года прибыльность ценных бумаг технокомпании увеличилась в 11 раз.

по сравнению с прогнозируемыми 0,76 доллара. Так, в третьем квартале этого года прибыльность ценных бумаг технокомпании увеличилась в 11 раз. Существенно выросло и количество платных клиентов – 433,7 миллиона компаний с персоналом от 10 человек – это почти в шесть раз больше, чем год тому назад. Однако по сравнению со вторым кварталом года платная аудитория Zoom выросла только на 17%.

Какие задачи ставит перед собой Zoom на текущий квартал

Компания надеется увеличить свою выручку до 811 миллионов долларов с доходностью на акцию в 0,79 доллара. Прогноз аналитиков не столь оптимистичен: 719 миллионов долларов выручки и 0,62 доллара на акцию.

За весь 2020 год Zoom планирует продемонстрировать оборот более чем 2,6 миллиарда долларов. В то же время, рынок еще в начале этой недели прогнозировал, что эта сумма составит 2,4 миллиарда долларов.

Аналитики "Фридом Финанс" отметили, что негативный аспект заключается в том, что маржинальность бизнеса продолжает снижаться вместе со стремительным ростом аудитории, которая пользуется сервисом Zoom бесплатно. Так, рентабельность продаж за третий квартал составила 66,7% против 67,3% в предыдущем квартале.

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Какое будущее ждет Zoom: прогнозы аналитиков

По словам экспертов "Фридом Финанс", риски для бизнеса Zoom увеличиваются. Например, такие конкурентные компании, как Microsoft и Google, могут предложить больше возможностей для удобной коммуникации при удаленной работы. В результате техгиганты могут перетянуть на себя значительную часть платных клиентов.

Рынок тоже чувствует напряженность. В частности, после публикации отчета акции Zoom подверглись сильной коррекции, упав в цене на 14%. Однако во "Фридом Финанс" советуют инвесторам воспользоваться этой возможностью и приобрести ценные бумаги Zoom, которые сейчас предлагаются со значительным дисконтом.

Эксперты установили целевую цену акции Zoom на уровне 475 долларов, спрогнозировав рост активов компании на 12%.