Инвестиционный стратег Линдси Белл с Ally Invest считает, что конец 2020 будет хорошим. В то же время она отмечает, что от следующего года можно ожидать чего угодно.

Белл видит оптимизм вокруг очередной помощи по коронавируса, ведь это обеспечит некоторый рост запасов. Об этом Линдси Белл рассказала изданию CNBC.

Интересно Экономист объяснил, почему инвесторам не следует рассчитывать на обещания ФРС и вакцину от COVID

Так, Белл считает, что падение, которое происходило на фондовых рынках в течение года, поддержит прибыли в декабре. "Мы уверены, что конец 2020 будет хорошим", – говорит експертка.

Декабрь, как правило, является третьим лучшим месяцем на фондовом рынке. Обычно показатель индекса S & P 500 в этом месяце растет примерно на 1,5%, но в 2020 году он может быть немного ниже,

– заявила Линдси Белл.

По ее словам, и в дальнейшем в мире экономики будет неопределенность из-за пандемии. И такая непорядкованисть может несколько заставить волноваться инвесторов.

Експертка уверяет, что крупные технологические компании, в частности Roku и Netflix, которые удовлетворяли потребности людей во время карантина, и в дальнейшем будут иметь большие прибыли. Ведь даже если вакцина от коронавируса, люди все равно чаще будут оставаться дома.

Читайте також После отказа от карантина экономика Швеции выросла больше, чем ожидалось

Белл призналась, что отдает предпочтение акциям тех компаний, которые выплачивают дивиденды не менее 25 лет, увеличивая их.

В ноябре такие компании выросли на 12%. Они не только превышают средние показатели S & P 500 на долгосрочной основе. Поэтому с помощью этой инвестиции вы создадите очень хорошую и устойчивую позицию,

– сказала она.

К слову, ранее профессор Джереми Зигель заверил, что инвесторам не стоит волноваться о рынке акций в 2021 году. Он назвал три фактора, как можно будет получить прирост в следующем году. Больше об этом - читайте здесь.