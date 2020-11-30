Отказ Швеции от жесткого карантина вполне оправдал себя. За третий квартал 2020 экономика страны выросла больше, чем ожидалось.

Известно, что ВВП Швеции по итогам июля-сентября вырос на 4,9% по отношению ко второму кварталу, хотя прогнозировали рост на 4,3%. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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А все из-за улучшения ситуации с коронавируса за лето и рост потребительского спроса. Но власти Швеции предупреждает, что четвертый квартал будет хуже, ведь эпидемиологическая ситуация ухудшается.

Ранее государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл уверял, что стране нужен более жесткий карантин. Но экономика Швеции выросла, поэтому он позже заявил, что эта стратегия все же была правильной.

Исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в пользу рекомендаций. Они все больше работают из дома и ограничивают социальные контакты, но это делается не под страхом штрафов, а добровольно.

Добавим, что в ноябре Швеция решила ввести новые ограничения после того, как количество случаев коронавируса в сутки было рекордным. Однако страна не планирует вводить жесткий локдаун.

К слову, 26 ноября стало известно, что шведские монархи принц Карл Филипп и принцесса София заразились COVID-19. Супруги имеют легкие симптомы и сейчас находится в изоляции вместе с детьми. Больше об этом – читайте здесь.