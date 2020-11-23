Американский миллиардер, генеральный директор холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выступил на онлайн-мероприятии, которое организовал инвестиционный банк Goldman Sachs. В ходе своей речи легендарный инвестор поделился мыслями относительно развития экономики в условиях пандемии коронавируса.

Баффет сравнил COVID-19 с "ураганом", похвалил Федеральную резервную систему (ФРС) США и американский Конгресс за оперативные решения для нейтрализации воздействия пандемии на экономику, сообщает "Новое Время. Бизнес" с ссылкой на иностранное СМИ.

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Коронавирус против экономики: позиция Уоррена Баффета

Мероприятие, на котором выступил Баффет, организовано благотворительной организацией банка Goldman Sachs 10 000 Small Business, которая ориентирована на развитие малого бизнеса. Инвестор-миллиардер вместе с гендиректором Goldman Дэвидом Соломоном, соучредителем Bloomberg LP Майклом Блумбергом и гендиректором General Motors Мэри Баррой входит в консультативный совет инициативы.

Во время своего выступления, Уоррен Баффет сравнил пандемию с "ураганом, что обеспечивает попутный ветер для предпринимателей и в целом для своих граждан". В то же время, инвестор положительно оценил реакцию властей США на кризис, вызванный коронавирусом. Баффет считает, что в этом году Соединенные Штаты гораздо лучше преодолевают сложный для экономики период, чем это было во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Крупным компаниям действительно очень помогли действия ФРС в середине марта. Они сделали именно то, что должны были сделать, потому что на финансовых рынках начали появляться действительно серьезные проблемы,

– отметил инвестор.

Миллиардер утверждает, что в 2008-2009 годах в действиях власти ощущалась ненависть, потому что чиновники помогали людям, которые же создали проблемы. В этом году обвинений и ненависти со стороны американских властей не было, потому что кризис 2020 года стал последствием сложного вируса, который уже более года распространяется по миру.

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Уоррен Баффет отметил, что в самой большой помощи нуждается именно малый бизнес. Поэтому гендиректор Berkshire Hathaway выразил надежду, что новая администрация направит свои усилия на поддержку именно этой категории предпринимателей.

Инвестор закончил свою речь на оптимистической ноте, заявив, что "облака разойдутся". По мнению Баффета, американское правительство спасет экономику страны от спада. В конце миллиардер добавил, что если бы мог выбрать время своего рождения, то "хотел бы родиться сейчас и хотел бы родиться в Америке"