Американський мільярдер, генеральний директор холдингу Berkshire Hathaway Воррен Баффет виступив на онлайн-заході, який організував інвестиційний банк Goldman Sachs. У ході своєї промови легендарний інвестор поділився думками щодо розвитку економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Баффет порівняв COVID-19 із "ураганом", похвалив Федеральну резервну систему (ФРС) США та американський Конгрес за оперативні рішення для нейтралізації впливу пандемії на економіку, повідомляє "Новое Время. Бизнес" із покликанням на іноземне ЗМІ.

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Коронавірус проти економіки: позиція Воррена Баффета

Захід, на якому виступив Баффет, був організований благодійною організацією банку Goldman Sachs 10 000 Small Business, яка орієнтована на розвиток малого бізнесу. Інвестор-мільярдер разом з гендиректором Goldman Девідом Соломоном, співзасновником Bloomberg LP Майклом Блумбергом та гендиректоркою General Motors Мері Баррою входить до консультативної ради ініціативи.

Під час свого виступу, Воррен Баффет порівняв пандемію з "ураганом, що забезпечує попутний вітер для підприємців і в цілому для своїх громадян". Водночас, інвестор позитивно оцінив реакцію влади США на кризу, спричинену коронавірусом. Баффет вважає, що цього року Сполучені Штати набагато краще долають складний для економіки період, ніж це було під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Великим компаніям дійсно дуже допомогли дії ФРС в середині березня. Вони зробили саме те, що повинні були зробити, тому що на фінансових ринках почали з'являтися справді серйозні проблеми,

– зазначив інвестор.

Мільярдер стверджує, що у 2008-2009 роках у діях влади відчувалася ненависть, тому що чиновники допомагали людям, які ж самі створили проблеми. Цього року звинувачень і ненависті з боку американської влади не було, тому що криза 2020 року стала наслідком складного вірусу, який уже понад рік поширюється світом.

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Воррен Баффет наголосив, що найбільшої допомоги потребує саме малий бізнес. Тому гендиректор Berkshire Hathaway висловив сподівання, що нова адміністрація скерує свої зусилля саме на підтримку саме цієї категорії підприємців.

Інвестор закінчив свою промову на оптимістичній ноті, заявивши, що "хмари розійдуться". На думку Баффета, американський уряд врятує економіку країни від занепаду. Наприкінці мільярдер додав, що якби міг вибрати час свого народження, то "хотів би народитися зараз і хотів би народитися в Америці".