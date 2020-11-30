Відмова Швеції від жорсткого карантину цілком виправдала себе. За третій квартал 2020 року економіка країни зросла більше, ніж очікувалося.

Відомо, що ВВП Швеції за підсумками липня-вересня виріс на 4,9% по відношенню до другого кварталу, хоча прогнозували зростання на 4,3%. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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А все через поліпшення ситуації з коронавірусом за літо та зростання споживчого попиту. Але влада Швеції попереджає, що четвертий квартал буде гіршим, адже епідеміологічна ситуація погіршується.

Раніше державний епідеміолог Андерс Тегнелл запевняв, що країні потрібен більш жорсткий карантин. Але економіка Швеції зросла, тому він пізніше заявив, що ця стратегія все ж була правильною.

Дослідження показують, що близько 80% шведів змінили свою поведінку на користь рекомендацій. Вони все більше працюють з дому та обмежують соціальні контакти, але це робиться не під страхом штрафів, а добровільно.

Додамо, що у листопаді Швеція вирішила ввести нові обмеження після того, як кількість випадків коронавірусу на добу було рекордним. Однак країна не планує вводити жорсткий локдаун.

До слова, 26 листопада стало відомо, що шведські монархи принц Карл Філіп і принцеса Софія заразилися COVID-19. Подружжя має легкі симптоми і наразі перебуває в ізоляції разом з дітьми. Більше про це – читайте тут.