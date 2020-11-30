При каких условиях 2021 год будет удачным для акций: мнение ведущего финансиста
Профессор из Уортона Джереми Зигель считает, что инвесторам не стоит волноваться о рынке акций в 2021 году. Он назвал три фактора, как можно получить прирост в следующем году.
"Благодаря этим трем факторам мы будем иметь позитивные перспективы для рынка, поэтому 2021 станет для них очень удачным", – пояснил Зигель в интервью изданию CNBC.
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Профессор назвал три фактора, которые будут поддерживать рекордный показатель на рынке акций в 2021 году.
3 фактора, почему 2021 будет удачным для фондового рынка
- Первое – это рекордный объем ликвидности инвесторов (возможность быстро перевести активы в наличность с минимальными потерями), которых сдерживал коронавирус.
Я имею в виду не просто резервы, я говорю о денежной массе М1 (наиболее ликвидные активы в экономике), которая выросла на 44% с начала марта. Мы этого не видели со времен Второй мировой войны,
– сказал Зигель.
- Второй фактор – лучше от ожидаемого создания вакцины от COVID-19 – ведущим инвесторам стоит раскрыть ликвидность и увеличить расходы в следующем году для восстановления экономики.
- Третье – это результаты выборов в США.
Они помогут запасам в 2021 году, поскольку, вероятно, подконтрольный республиканцам Сенат ограничит увеличение налогов, а новоизбранный президент Джо Байден избегать "некоторых сумасшедших торговых политик", которые проводил президент Трамп,
– добавил профессор.
Джереми Зигель уверяет, что на всех этих трех направлениях будут положительные перспективы для рынка, которые, по его мнению, приведут к тому, что 2021 год станет очень удачным.
К слову, ранее Зигель прогнозировал, что прибыль превзойдет ожидания в 2021 году.
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