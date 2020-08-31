Напередодні президентських виборів США обговорюють який президент буде кращим для інвесторів: демократ Байден чи республіканець Трамп. Що про це каже історія, читайте на Інвестиції 24.

Напередодні низка експертів заявили, що у випадку перемоги Джо Байдена, ринки зазнають негативного впливу, а долар впаде. Фінансист Джеремі Зігель навпаки у коментарі Forbes заявляє, що ринки краще працюють за демократів, але не лише приналежність президента до тієї чи іншої партії визначає долю ринку.

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Річна прибутковість реального фондового ринку при демократах становила 10,6% порівняно з 4,8% за президенства республіканців. Зазначимо, що чинний президент Дональд Трамп, який балотується на другий термін, є республіканцем, а його конкурент, який за соцопитуваннями виграє, – демократ.

Перемога демократів майже напевно означатиме зміну в оподаткуванні для корпорацій та багатіїв в негативну для них сторону, що вплине на ринки. Водночас демократи обіцяють економічне стимулювання і стабільність у відносинах з Китаєм, що є позитивними факторами для ринків.

Далеко не лише політика впливає на фондові ринки. Наразі інвестор Сігель порівнює пандемію за президенства Трампа із такими загрозами як тероризм за часу Джорджа Буша, громадські заворушення за часів Джонсона та Ніксона, а також торгова війна з Японією за президенства Рейгана.

Намагаючись детальніше вивчити взаємозв'язок між діями президента та напрямком руху фондових ринків, Forbes проаналізував що відбувалося на фондових ринках з часів президента Гаррі Трумена. Для цього використали дані Національного бюро економічних досліджень (NBER).

Переможцем серед президентів за найкращу сукупну дохідність на фондовому ринку став Клінтон, який має майже 210%. Найгірше – Джордж Буш, з -40%.

Приклади як ринки реагували на події з президентом:

У вересні 1955 року активи за один день впали на 6,5%, коли Ейзенхауер переніс раптовий серцевий напад після гольфу.

Коли в листопаді 1963 році вбили Кеннеді, негайне падіння становило 3%.