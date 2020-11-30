Професор з Уортона Джеремі Зігель вважає, що інвесторам не варто хвилюватися про ринок акцій у 2021 році. Він назвав три фактори як можна буде отримати приріст у наступному році.

"Завдяки цим трьом факторам ми маємо позитивні перспективи для ринку, тому 2021 рік стане для них дуже вдалим", – пояснив Зігель в інтерв’ю виданню CNBC.

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Професор назвав три фактори, які підтримуватимуть рекордний показник на ринку акцій у 2021 році.

3 фактори, чому 2021 рік буде вдалим для фондового ринку

Перше – це рекордний обсяг ліквідності інвесторів (можливість швидко перевести активи в готівку з мінімальними втратами), яких стримував коронавірус.

Я маю на увазі не просто резерви, я говорю про грошову масу М1 (найбільш ліквідні активи в економіці), яка зросла на 44% з початку березня. Ми цього не бачили з часів Другої світової війни,

– сказав Зігель.

Другий фактор – кращий за очікуваний створення вакцини від COVID-19 – провідним інвесторам варто розкрити ліквідність і збільшити витрати в наступному році для відновлення економіки.

Третє – це результати виборів у США.

Вони допоможуть запасам у 2021 році, оскільки, ймовірно, підконтрольний республіканцям Сенат обмежить збільшення податків, а новообраний президент Джо Байден уникатиме "деяких шалених торгових політик", які проводив президент Трамп,

– додав професор.

Джеремі Зігель запевняє, що на всіх цих трьох напрямках є позитивні перспективи для ринку, які, на його думку, призведуть до того, що 2021 рік стане дуже вдалим.

До слова, раніше Зігель прогнозував, що прибуток перевершить очікування в 2021 році.