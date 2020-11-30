За яких умов 2021 рік буде вдалим для акцій: думка провідного фінансиста
Професор з Уортона Джеремі Зігель вважає, що інвесторам не варто хвилюватися про ринок акцій у 2021 році. Він назвав три фактори як можна буде отримати приріст у наступному році.
"Завдяки цим трьом факторам ми маємо позитивні перспективи для ринку, тому 2021 рік стане для них дуже вдалим", – пояснив Зігель в інтерв’ю виданню CNBC.
Цікаво Який президент США приніс інвесторам найбільше грошей: інфографіка
Професор назвав три фактори, які підтримуватимуть рекордний показник на ринку акцій у 2021 році.
3 фактори, чому 2021 рік буде вдалим для фондового ринку
- Перше – це рекордний обсяг ліквідності інвесторів (можливість швидко перевести активи в готівку з мінімальними втратами), яких стримував коронавірус.
Я маю на увазі не просто резерви, я говорю про грошову масу М1 (найбільш ліквідні активи в економіці), яка зросла на 44% з початку березня. Ми цього не бачили з часів Другої світової війни,
– сказав Зігель.
- Другий фактор – кращий за очікуваний створення вакцини від COVID-19 – провідним інвесторам варто розкрити ліквідність і збільшити витрати в наступному році для відновлення економіки.
- Третє – це результати виборів у США.
Вони допоможуть запасам у 2021 році, оскільки, ймовірно, підконтрольний республіканцям Сенат обмежить збільшення податків, а новообраний президент Джо Байден уникатиме "деяких шалених торгових політик", які проводив президент Трамп,
– додав професор.
Джеремі Зігель запевняє, що на всіх цих трьох напрямках є позитивні перспективи для ринку, які, на його думку, призведуть до того, що 2021 рік стане дуже вдалим.
До слова, раніше Зігель прогнозував, що прибуток перевершить очікування в 2021 році.
Поділитися новиною
-
За яких умов 2021 рік буде вдалим для акцій: думка провідного фінансиста30 листопада , 20:18
-
Amazon витратить 500 мільйонів доларів на бонуси для персоналу під час різдвяних свят: деталі28 листопада , 14:55
-
Вартість Tesla близька до 500 млрд доларів, а Ілон Маск наздоганяє Безоса у списку мільярдерів24 листопада , 13:51