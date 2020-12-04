Інвестиційний стратег Ліндсі Белл з Ally Invest вважає, що кінець 2020 року буде хорошим. Водночас вона наголошує, що від наступного року можна очікувати будь-чого.

Белл бачить оптимізм навколо чергової допомоги щодо коронавірусу, адже це забезпечить деяке зростання запасів. Про це Ліндсі Белл розповіла виданню CNBC.

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Так, Белл вважає, що падіння, яке відбувалося на фондових ринках протягом року, підтримає прибутки в грудні. "Ми впевнені, що кінець 2020 року буде хорошим", – каже експертка.

Але фінансистка визнає, що прибутки в кінці 2020 року можуть бути нижчими за середній показник в історії.

Грудень, як правило, є третім найкращим місяцем на фондовому ринку. Зазвичай показник індексу S&P 500 цього місяця зростає приблизно на 1,5%, але у 2020 році він може бути трохи нижчим,

– заявила Ліндсі Белл.

За її словами, і надалі в світі економіки буде невизначеність через пандемію. І така непорядкованість може трохи змусити хвилюватися інвесторів.

Експертка запевняє, що великі технологічні компанії, зокрема Roku та Netflix, які задовольняли потреби людей під час карантину, і надалі будуть мати великі прибутки. Адже навіть якщо буде вакцина від коронавірусу, люди все одно частіше будуть залишатися вдома.

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Белл зізналася, що віддає перевагу акціям тих компаній, які виплачують дивіденди принаймні 25 років, збільшуючи їх.

У листопаді такі компанії зросли на 12%. Вони не лише перевищують середні показники S&P 500 на довгостроковій основі. Тому за допомогою цієї інвестиції ви створите дуже хорошу та стійку позицію,

– сказала вона.

До слова, раніше професор Джеремі Зігель запевнив, що інвесторам не варто хвилюватися про ринок акцій у 2021 році. Він назвав три фактори, як можна буде отримати приріст у наступному році. Більше про це – читайте тут.