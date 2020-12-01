Багато інвесторів йдуть на ризики при купівлі акцій, сподіваючись, що 2021 рік буде кращим на фондовому ринку. Але, за словами, провідного економіста, попереду ще складний шлях до створення вакцини від COVID-19, і він може призвести до банкрутства деяких компаній.

Відомий фінансист США Мохамед Ель-Еріан попередив інвесторів, що не слід розраховувати на обіцянки ФРС (центральної банківської системи США), адже створення вакцини буде важким часом, особливо для тих із них, хто візьме великі кредити для купівлі акцій, повідомляє видання Bloomberg.

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Він запевняє, що погіршені умови кредитування можуть призвести до банкрутства тих компаній, які зараз ледь тримаються на фондовому ринку. "Умови кредитування погіршуються, буде більше банкрутств, натомість темпи відновлення будуть повільнішими", - сказав економіст.

Головний економічний радник Allianz заявив, що показник PMI за листопад уже стало великим випробуванням.

Існує велика ймовірність, що число буде нижче 50, хоча такий рівень не спостерігався ще з травня. Ця низька цифра вплине на економіку і буде сигналом про потенційне збільшення корпоративних банкрутств,

– сказав Ель-Еріан.

Що таке PMI? Індекс ділової активності PMI – це результати опитування менеджерів по закупівлях у сфері промисловості та дослідження впливу економіки на формування цінового простору в бізнесі.



Цей індекс використовується для оцінки змін в області нових виробничих замовлень, об'єму промислового виробництва, зайнятості, а також товарних запасів та швидкості роботи постачальників. Індикатор вимірюється у відсотках в межах від 0 до 100%.

Ель-Еріан додав, що економічна "подорож" до того часу, коли велика частина населення отримає щеплення від коронавірусу, буде надзвичайно важливою, особливо для інвесторів на ринках з підвищеним ризиком.

"Якщо ви інвестуєте в акції з більшим ризиком, то повинні бути обережними, особливо при погіршенні кредитування", – додав економіст.

За його словами, також очікується економічне падіння через неефективність попиту та пропозиції.

На стороні пропозиції ми побачимо меншу конкурентоспроможність і певний ступінь деглобалізації. Це призведе до зниження продуктивності в короткостроковій перспективі. Але що стосується попиту, то тут буде вища економічна незахищеність компаній,

– наголосив фінансист.

Ель-Еріан вважає, що США мають інструменти, щоб це виправити, але політикам потрібно діяти швидко. До прикладу, для пропозиції США можуть модернізувати інфраструктуру та перекваліфікувати працівників. А щодо попиту, то варто зосередитись на підвищенні економічної безпеки найбільш вразливих компаній.