Многие инвесторы идут на риски при покупке акций, надеясь, что 2021 будет лучше на фондовом рынке. Но, по словам, ведущего экономиста, впереди еще сложный путь к созданию вакцины от COVID-19, и он может привести к банкротству некоторых компаний.

Известный финансист США Мохамед Эль-Эриан предупредил инвесторов, что не следует рассчитывать на обещания ФРС (центральной банковской системы США), ведь создание вакцины будет трудным временем, особенно для тех из них, кто возьмет большие кредиты для покупки акций, сообщает издание Bloomberg.

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Он уверяет, что ухудшение условий кредитования может привести к банкротству тех компаний, которые сейчас едва держатся на фондовом рынке. "Условия кредитования ухудшаются, будет больше банкротств, и темпы восстановления будут медленными", – сказал экономист.

Главный экономический советник Allianz заявил, что показатель PMI за ноябрь уже стало большим испытанием.

Существует большая вероятность, что число будет ниже 50, хотя такой уровень не наблюдалось еще с мая. Эта низкая цифра повлияет на экономику и будет сигналом о потенциальное увеличение корпоративных банкротств,

– сказал Эль-Эриан.

Что такое PMI? Индекс деловой активности PMI – это результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности и исследования влияния экономики на формирование ценового пространства в бизнесе.



Этот индекс используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков. Индикатор измеряется в процентах в пределах от 0 до 100%.

Эль-Эриан добавил, что экономическое "путешествие" к тому времени, когда большая часть населения получит прививку против коронавируса, будет чрезвычайно важной, особенно для инвесторов на рынках с повышенным риском.

"Если вы инвестируете в акции с большим риском, то должны быть осторожными, особенно при ухудшении кредитования", – добавил экономист.

По его словам, также ожидается экономическое падение из-за неэффективности спроса и предложения.

На стороне предложения мы увидим меньшую конкурентоспособность и определенную степень деглобализации. Это приведет к снижению производительности в краткосрочной перспективе. Но что касается спроса, то будет высшее экономическое незащищенность компаний,

– отметил финансист.

Эль-Эриан считает, что США имеют инструменты, чтобы это исправить, но политикам нужно действовать быстро. К примеру, для предложения США могут модернизировать инфраструктуру и переквалифицировать работников. А по спросу стоит сосредоточиться на повышении экономической безопасности наиболее уязвимых компаний.