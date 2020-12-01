Компания Zoom Video Communications сумела достичь рекордного роста выручки и прибыли. Однако инвесторов не вдохновил прогноз относительно финансовых результатов предприятия на текущий четвертый квартал 2020 года.

В третьем квартале этого года, разработчик популярного сервиса для видеоконференций Zoom сумел увеличить собственные финансовые показатели, о чем сообщается в пресс-релизе предприятия.

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Финансовые результаты Zoom за третий квартал 2020 года

В течение трех месяцев чистая прибыль компании выросла в 90 раз – заработала 198,6 миллиона долларов по сравнению с 2,1 миллионами за аналогичный период 2019 года.

– заработала 198,6 миллиона долларов по сравнению с 2,1 миллионами за аналогичный период 2019 года. Также рекордно выросла и выручка Zoom – на 376%, достигнув 777,2 миллиона долларов.

– на 376%, достигнув 777,2 миллиона долларов. Прогноз аналитиков значительно проигрывает реальным финансовым результатам компании. В частности, эксперты ожидали роста дохода предприятия до 693,4 миллиона долларов.

В прошлом квартале доход Zoom составил 663,5 миллиона долларов.

Как реагируют акции

Несмотря на довольно сильные финансовые показатели, акции Zoom после выхода квартального отчета на постмаркет упали на 5% – до 454,23 доллара за штуку. Инвесторов разочаровал прогноз руководства компании на четвертый квартал, который завершится в январе 2021 года.

Так, в Zoom ожидают, что в четвертом квартале их выручка будет на уровне 806-811 миллионов долларов. Верхняя граница этого диапазона свидетельствует о том, что прирост составит 331% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Замедление роста доходов означает, что 2021 год не будет столь успешным для техкомпании, как текущий год, сообщает Bloomberg. В этом году популярность платформы Zoom взлетела из-за пандемии коронавируса. Во время карантина большинство офисных работников работали из дома, поэтому спрос на сервисы для видеоконференций рекордно увеличился.

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С начала 2020 года акции Zoom подорожали в семь раз. Однако после новостей о высокой эффективности вакцины против коронавируса сразу нескольких биотехнологических компаний, ценные бумаги техпредприятия начали падать в цене. В частности, 9 ноября акции подешевели сразу на 17% – до 413 долларов за штуку. Это связано с тем, что с появлением вакцины мир понемногу начнет возвращаться к нормальной жизни, в частности, к работе из офиса, а не из дома. В результате спрос на платформу Zoom упадет.

По информации отчета компании, в третьем квартале 2020 году количество платных клиентов-компаний с числом работников более чем 10 человек, увеличилась на 485% – до 433,7 тысяч. Количество клиентов, которые приносят Zoom более 100 тысяч долларов в год, выросла на 136%.