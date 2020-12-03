Компания Uber обсуждает продажу своего подразделения Uber Elevate, который занимается разработкой летающих такси и отвечает за вертолетные перевозки в Нью-Йорке.

О покупке может быть объявлено в декабре, а вероятным покупателем считают стартап Joby Aviation сообщает издание Axion со ссылкой на анонимные источники.

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Эксперты уверяют, что решение о продаже отражает стратегию генерального директора Uber Дары Хосровшахи для получения прибыли.

Кто может купить Uber Elevate? Вероятно, покупателем проекта является Joby Aviation - аэрокосмическая компания, которая занимается разработкой индивидуальных летательных машин (они, в частности, могут быть использованы как такси).

Добавим, что в начале года компания Joby Aviation объявила о стратегическом сотрудничестве с Toyota, вложила в компанию 394 миллионов долларов.



Вертолет компании Joby Aviation / Фото evtol

Отметим, что сейчас вертолетная служба Uber не работает из-за пандемии. Поэтому бизнес компании сильно пострадал из-за коронавируса, и в третьем квартале выручка Uber составила 3,1 миллиарда долларов, а это на 18% меньше, чем в прошлом году.

К тому же, некоторые источники сообщают, что в мае Uber уже сократил 23% сотрудников. Компания хочет сосредоточиться на своих ключевых направлениях – пассажирских перевозках и доставке еды.