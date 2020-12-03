Международная торговая площадка Amazon ведет переговоры о покупке производителя подкастов Wondery. В компании считают, что этот стартап поможет техническому гиганту войти в индустрию создания и выпуска подкастов.

Соглашение с Wondery оценивается в более 300 миллионов долларов, и это значительный рост, ведь в июне 2019 стоимость компании подкастов оценили примерно в 100 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Цікаво У Microsoft і Google з’явиться серйозний конкурент: Salesforce купує месенджер Slack

Если Amazon таки купит Wonder, то торговая площадка станет еще одним серьезным конкурентом в пространстве подкастов, наряду с Spotify.

Добавим, что Wondery считают одной из последних независимых компаний на популярном рынке подкастов, потенциально делает его основным вариантом для большой технологической компании Amazon.

Кроме того, Wondery известна такими своими подкастами, как "Доктор Смерть", "Грязный Джон" и "Над моим мертвым телом", и в сентябре компания была шестым по популярности издателем подкастов в США.

Что такое подкасты? Подкасты – это сборник бесплатных серийных аудиофайлов в основном на одну тему или с одной целью. Они могут быть как развлекательные, так и научные. К примеру, есть подкасты с уроками английского, воспитанием детей или психологией и .т.д.



Отметим, что Wondery еще раньше поняла, что сейчас в мире набирает популярность тенденция подкастов и это приносит неплохой доход от рекламы, а также платы за лицензию и подписку или предоставление прав большим медиа-компаниям The Walt Disney Companyта AT & T.

По словам экспертов, во время пандемии потребители ищут новые направления для развлечений и образования, которые можно считать безопасными в современных условиях, и здесь в случае становится онлайн-мир.