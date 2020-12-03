Міжнародний торговий майданчик Amazon веде переговори щодо купівлі виробника подкастів Wondery. У компанії вважають, що цей стартап допоможе технічному гіганту увійти в індустрію створення і випуску подкастів.

Угоду з Wondery оцінюють у понад 300 мільйонів доларів, і це значне зростання, адже у червні 2019 року вартість компанії подкастів оцінили приблизно в 100 мільйонів доларів, повідомляє The Wall Street Journal.

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Якщо Amazon таки придбає Wondery, торговельний майданчик стане ще одним серйозним конкурентом у просторі подкастів, поряд із Spotify.

Додамо, що Wondery вважають однією з останніх незалежних компаній на популярному ринку подкастів, що потенційно робить його основним варіантом для великої технологічної компанії Amazon.

Окрім того, Wondery відома такими своїми подкастами, як "Доктор Смерть", "Брудний Джон" та "Над моїм мертвим тілом", і у вересні компанія була шостим за популярністю видавцем подкастів у США.

Що таке подкасти? Подкасти – це збірка безкоштовних серійних аудіофайлів в основному на одну тему або з однією метою. Вони можуть бути як розважальні, так і наукові. На приклад, є подкасти з уроками англійської, виховуванням дітей або психологією тощо.

Зазначимо, що Wondery ще раніше зрозуміла, що зараз у світі набирає популярності тенденція подкастів і це приносить непоганий дохід від реклами, а також плати за ліцензію та підписку чи надання прав великим медіа-компаніям The Walt Disney Companyта AT&T.

За словами експертів, під час пандемії споживачі шукають нові напрямки для розваг та освіти, які можна вважати безпечними в сучасних умовах, і тут у нагоді стає онлайн-світ.