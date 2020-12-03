Uber може продати свій підрозділ літаючих таксі: покупець уже знайшовся
Компанія Uber обговорює продаж свого підрозділу Uber Elevate, який займається розробкою літаючих таксі і відповідає за вертолітні перевезення в Нью-Йорку.
Про купівлю може бути оголошено в грудні, а ймовірним покупцем вважають стартап Joby Aviation повідомляє видання Axion з посиланням на анонімні джерела.
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Експерти запевняють, що рішення про продаж відображає стратегію генерального директора Uber Дари Хосровшахі для отримання прибутку.
Хто може купити Uber Elevate? Ймовірно, покупцем проекту є Joby Aviation – аерокосмічна компанія, яка займається розробкою індивідуальних літальних машин ( вони, зокрема, можуть бути використані як таксі).
Додамо, що на початку року компанія Joby Aviation оголосила про стратегічну співпрацю з Toyota, яка вклала в компанію 394 мільйони доларів.
Вертоліт компанії Joby Aviation / Фото evtol
Зазначимо, що зараз вертолітна служба Uber не працює через пандемію. Тому бізнес компанії сильно постраждав через коронавірус, і в третьому кварталі виручка Uber склала 3,1 мільярда доларів, а це на 18% менше, ніж в минулому році.
До того ж, деякі джерела повідомляють, що в травні Uber вже скоротив 23% співробітників. Компанія хоче зосередитися на своїх ключових напрямках – пасажирських перевезеннях і доставці їжі.
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