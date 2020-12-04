Zoom Video Communications, компанія-розробниця популярного сервісу для відеоконференцій, представила результати своєї діяльності за третій квартал 2020 року. Показники підприємства перевершили всі очікування аналітиків. Однак інвесторів не вразили досягнення компанії, тому акції Zoom впали.

Аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" дали власні прогнози щодо динаміки вартості цінних паперів Zoom, пише видання Financial One. Отож, чи загрожує активам компанії ще більше падіння і до чого слід готуватися інвесторам – розповідаємо далі.

Актуально Яким буде кінець 2020 року для ринку акцій за версією провідних фінансистів

Фінансові результати Zoom: головні показники

Виручка компанії за третій квартал досягла 777 мільйонів доларів проти 693 мільйонів доларів, які прогнозували аналітики. Цей фінансовий показник в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшився у 4,7 рази.

проти 693 мільйонів доларів, які прогнозували аналітики. Цей фінансовий показник в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшився у 4,7 рази. Прибуток на акцію зріс на 0,99 долара у порівнянні з прогнозованими 0,76 долара. Отож, у третьому кварталі цього року цінні папери технокомпанії були прибутковішими в 11 разів.

у порівнянні з прогнозованими 0,76 долара. Отож, у третьому кварталі цього року цінні папери технокомпанії були прибутковішими в 11 разів. Суттєво збільшилася і кількість платних клієнтів – 433,7 мільйона компаній із персоналом від 10 осіб, що майже вшестеро більше, ніж рік тому. Однак у порівнянні з другим кварталом року платна аудиторія Zoom зросла тільки на 17%.

Які завдання ставить собі Zoom на поточний квартал

Компанія сподівається збільшити власну виручку до 811 мільйонів доларів із прибутковістю на акцію у 0,79 долара. Прогноз аналітиків не настільки оптимістичний: 719 мільйонів доларів виручки і 0,62 долара на акцію.

За весь 2020 рік Zoom планує продемонструвати оборот у понад 2,6 мільярда доларів. Водночас, ринок ще на початку цього тижня прогнозував, що ця сума становитиме 2,4 мільярда доларів.

Аналітики "Фрідом Фінанс" зазначили, що негативний аспект в тому, що маржинальність бізнесу продовжує знижуватися разом із стрімким зростанням аудиторії, яка користується сервісом Zoom безкоштовно. Так, рентабельність продажів за третій квартал склала 66,7% проти 67,3% у попередньому кварталі.

Новини бізнесу Uber може продати свій підрозділ літаючих таксі: покупець уже знайшовся

Яке майбутнє чекає Zoom: прогнози аналітиків

За словами експертів "Фрідом Фінанс", ризики для бізнесу Zoom збільшуються. Наприклад, такі конкурентні компанії, як Microsoft і Google, можуть запропонувати більше можливостей для зручної комунікації під час віддаленої роботи. У результаті техногіганти можуть перетягнути на себе значну частину платних клієнтів.

Ринок теж відчуває напруженість. Зокрема, після публікації звіту акції Zoom піддалися сильній корекції, впавши в ціні на 14%. Однак у "Фрідом Фінанс" радять інвесторам скористатися цією можливістю і придбати цінні папери Zoom, які нині пропонуються зі значним дисконтом.

Експерти встановили цільову ціну акції Zoom на рівні 475 доларів, спрогнозувавши зростання активів компанії на 12%.