Специалисты "Фридом Финанс" провели исследование и узнали, стали ли украинцы активнее инвестировать в 2020 году и почему снизился средний возраст инвестора.

По данным компании Freedom Finance, в первом полугодии 2020 года украинцы стали реже открывать брокерские счета. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 49,4%. Причины очевидны – кризис из-за пандемии, снижение уровня платежеспособности населения и нестабильность фондового рынка.

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В августе ситуация изменилась – в третьем квартале частные инвесторы из Украины открыли столько же брокерских счетов, сколько и за докризисный период 2020 года. Аналогичный всплеск зафиксировали и в других странах, где есть представительства Freedom Finance.

Из-за падения рынков у инвесторов появилось "окно" для покупки ценных бумаг по сниженным ценам и заработка на их росте. Например, индекс S&P 500, в который входят акции крупнейших американских компаний, в марте упал на рекордные с 2008 года 33,9%. Но на фоне масштабных мер от ФРС США индекс возобновил рост. Сейчас он отыграл падение и даже обновил исторический максимум.

Профиль современного инвестора

Повышенный интерес к инструментам фондового рынка во время кризиса вызван тремя факторами:

Многие украинцы убедились, что банковские депозиты могут нивелировать действие инфляции, но не принесут прибыли. Поэтому нужны новые финансовые инструменты, благодаря которым можно заработать больше банковской ставки. После очередных скачков на валютном рынке многие задумались о финансовой защите от девальвации. Фондовый рынок и инвестиции в ценные бумаги зарубежных компаний могут дать такую защиту, так как их стоимость оценивается в долларах. Порог вхождения на фондовый рынок стал ниже: появилось множество образовательных проектов об основах инвестирования, брокерские счета открывают онлайн, а инвестировать можно в несколько кликов.

Долгое время среднестатистическими розничными инвесторами в Украине были мужчины сорока лет. В основном из Киева. Как правило, они занимали руководящие должности в крупных компаниях или управляли собственным бизнесом. Однако с начала года профиль инвестора изменился: на обучение по основам фондового рынка чаще приходят менеджеры среднего и высшего звена, индивидуальные предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса, а средний возраст снизился до 25 лет. Кроме того, к нам стали чаще обращаться не только жители крупных городов,

– прокомментировал лектор учебных программ Freedom Finance Украина Тарас Гандзий.

Также фондовым рынком стали чаще интересоваться женщины. 31% учеников обучающих курсов по инвестированию в Фридом Финанс – женщины.

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Какие акции покупают молодые инвесторы

В среднем 55% начинающих инвесторов после обучения открывают брокерские счета. Как правило, они начинают с ценных бумаг компаний, входящих в индекс S&P 500: Google, Microsoft, Apple, Procter&Gamble и так далее. При этом выбирают консервативную стратегию инвестирования.

Раньше новички на фондовом рынке часто вкладывались в высокорисковые инструменты. Безусловно, эта стратегия могла принести большую прибыль за короткий срок, однако вероятность уйти в минус во много раз превышала риски по другим инструментам. Мы не рекомендуем своим ученикам выбирать эту стратегию. Поэтому сегодня новички стали чаще выбирать долгосрочные стратегии, которые предполагают пассивное инвестирование – купить и держать. Это зрелый подход, который позволяет минимизировать риски и планировать стабильную доходность,

– добавил Тарас Гандзий.

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По наблюдениям специалистов компании, после того, как начинающие инвесторы создают сбалансированные портфели из акций крупнейших компаний, они начинают интересоваться и другими инструментами – IPO и ETF.

ETF – это иностранные биржевые фонды. Этот инструмент подойдет инвесторам, которые хотят купить ценные бумаги сразу многих компаний определенного индекса. Например, S&P 500. Вкладываясь в такой инструмент, вы по сути покупаете долю сразу во всех компаниях индекса.

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IPO тоже интересует начинающих инвесторов благодаря своей высокой прибыльности, хотя, безусловно, риски могут быть существенными.

Всем инвесторам, которые проходят курсы, мы доносим одну простую мысль: никто на фондовом рынке не может гарантировать получение прибыли. Даже самые опытные трейдеры. Именно поэтому важен принцип диверсификации рисков – это когда вы вкладываетесь в разные инструменты, чтобы минимизировать вероятность уйти в минус, –

напоследок отметил лектор обучающих курсов "Фридом Финанс Украина".