У 2020 році особливо актуальними стали розробки біотехнологічних компаній. Зокрема, низка підприємств зараз конкурує за першість у розробленні вакцини від коронавірусу. Однак окрім COVID-19 є й інших небезпечні хвороби, з-поміж яких – онкологічні захворювання. Створення ефективних ліків від раку теж пріоритетне завдання. І працюють у цій сфері багато приватних компаній.

Щоб удосконалити технології, збільшити кількість персоналу та й загалом заявити про себе, як про провідного розробника ліків, бізнес залучає гроші шляхом IPO, розмістивши свої акції на фондовій біржі. У четвер, 23 липня, на фондовий ринок вийдуть такі розробники ліків від ракових захворювань – компанії Nurix Therapeutics та iTeos Therapeutics. Детальніше про їхню діяльність та плани на IPO розповідають для Інвестицій24 аналітики Фрідом Фінанс.

Дізнайтеся більше про інвестиції в IPO: Інвестиції в IPO: як вибрати перспективну компанію і збільшити свій дохід

Що потрібно знати про компанію iTeos Therapeutics

Над чим працює?

Біотехкомпанія спеціалізується на розробці ліків від ракових пухлин. У компанії є основні програми, на 1 і 1/2 клінічних випробувань. За основу технології компанії взято інгібітори, які блокують здатність пухлинних клітин ховатися від імунної системи.

Хто є акціонерами iTeos Therapeutics?

З-поміж головних акціонерів підприємства – MPM Capital, RA Capital, Boxer Capital, UBS Oncology Impact Fund.

Плани на IPO

Обсяг залучення фінансування – 151,3 млн доларів. Одна акція коштуватиме від 16 до 18 доларів.

Ринкова капіталізація – 539,72 млн доларів.

Андеррайтери розміщення: J.P. Morgan/ SVB Leerink/ Piper Sandler.

Актуально: Вакцина від COVID-19 демонструє успіхи, акції Moderna дорожчають: що прогнозують експерти

Основні факти про діяльність Nurix Therapeutics

Nurix Therapeutics розробила платформу DELiagase, що допомагає знаходити і створювати нові лікарські засоби на основі лігаз Е3 (ферменти, що каталізують приєднання один до одного двох молекул з використанням енергії високоенергетичних зв'язків АТФ), які можуть вибірково знижувати або збільшувати рівні клітинного білка.

Станом на 31 травня грошові збереження на балансі компанії становлять 150,3 млн доларів. Упродовж усієї своєї діяльності компанія залучила 170,5 млн доларів.

Найбільші акціонери компанії до IPO – The Column Group (25,8%), Third Rock Ventures III (20,7% ), Foresite Capital Fund IV (7,5%) і Bristol- Myers Squibb Co (6,2%).

Що відомо про розробки компанії?

Всі програми компанії знаходяться на стадії доклінічних випробувань.

Розробка NX-2127 – препарат для лікування В-клітинних злоякісних новоутворень (наприклад, лімфома). Саме NX-2127 є провідним продуктом компанії, оскільки він подає великі надії. Під час випробувань на мишах NX-2127 показав сильну протипухлинну активність. Компанія планує почати клінічні випробування в першому кварталі 2021 року.

Читайте також про останні IPO:



На біржу виходить розробник платформи для управління технікою Apple: цікаві факти про IPO Jamf



​IPO компанії GoHealth: на біржу виходить розробник інноваційного сервісу для медстрахування



IPO nCino: на фондовий ринок виходить постачальник ПЗ для найбільших фінансових установ

Потенційний адресний ринок

У вересні 2015 року компанія уклала угоду з Celgene Corporation, яка була придбана Bristol-Myers Squibb Company в листопаді 2019 року. Відповідно до угоди Nurix Therapeutics отримала авансовий платіж у 150 млн доларів. Однак після купівлі Celgene в 2019 році угоду було припинено.

У червні 2019 року Nurix Therapeutics уклала стратегічну угоду з Gilead, яка виплатила їй авансовий платіж у 45 млн доларів. У грудні 2019 року біотехкомпанія уклала угоду з Sanofi, розмір авансового платежу становив 55 млн доларів. Однак ця сума може зрости до 2,5 млрд доларів у випадку досягнення успішних результатів клінічних тестувань препаратів Nurix.

Прогноз аналітиків "Фрідом Фінанс" на IPO З урахуванням всіх ризиків ринкова вартість компанії становитиме 876 млн доларів, що на 40% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO у 627 млн доларів. Отже, цільова ціна на одну акцію Nurix – 25,2 долара.

Які можуть бути ризики?

Компанія ще не отримувала доходи від своїх продуктів. Препарати Nurix знаходяться на стадії розробки, і невідомо, коли підприємство отримає готовий продукт. Схвалення регулятора. Будь-яке подальше втручання регулятора може затримати або запобігти комерціалізацію деяких або всіх продуктів Nurix Therapeutics. Додатковий капітал. Після проведення IPO в майбутньому компанія може зіткнутися з проблемою з готівкою на балансі для подальшого розвитку продукту, і, можливо, доведеться залучати додатковий капітал. Якщо компанії не вдасться отримати фінансування, це може призвести до перенесення строків випуску або повного завершення програм розробок.

Щоб взяти участь у IPO, телефонуйте за номером 0800 33 43 43 або залишайте заявку для консультації з інвестиційним експертом, перейшовши за посиланням.