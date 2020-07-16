Акції біотехнологічної компанії Moderna зросли відразу на 20% на момент закриття торгів у вівторок,14 липня. Причиною такого зростання вартості цінних паперів біотехгіганта стали новини про успішні клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляє підприємство.

У тестуванні препарату Moderna взяли участь 45 добровольців віком від 18 до 55 років, повідомляє РБК. Дослідження продемонструвало, що в цих людей вироблялося більше нейтралізуючих антитіл, ніж у тих, хто виздоровів від COVID-19.

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Як відбувалося тестування вакцини від COVID-19

Усіх добровольців розділили на три групи, у кожній із яких було 15 осіб. Добровольці кожної із груп отримали дві вакцини з інтервалом у 28 днів, але з різними дозами – 25,100 і 250 мікрограм. Реакція на препарат з’являлася в людей після другого введення найбільшої дози, 250 мікрограм.

Дослідження також продемонструвало безпечність вакцини: у жодного з добровольців не спостерігалося яких-небудь серйозних побічних ефектів. Однак більше, ніж половина учасників тестування препарату скаржились на втому, головний біль, біль у м’язах і на місці, де робили ін’єкцію.

За словами Вільяма Шаффнера, експерта з вакцин медичного центру Університету Вандербільта, наразі немає яких-небудь сумнівів щодо продовження подальших етапів клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

Новий етап тестування препарату Moderna від COVID-19 розпочнеться 27 липня. У дослідженні візьмуть участь 30 тисяч добровольців з різних регіонів США. Якщо цей етап випробування буде успішним, вакцину від коронавірусу можна буде використовувати вже до кінця цього року.

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Скільки може заробити Moderna на своїй вакцині

Сьогодні вакцина компанії Moderna є не надто поширеною і доволі дорогою - майже втричі дорожча, ніж у конкурентів. Аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Валерій Ємельянов стверджує, що першими замовниками підприємства стануть американські державні структури, пов'язані з держбезпекою та силовими організаціями.

Щодо виручки, то компанія, можливо, заробить на своїй вакцині від коронавірусу близько 1-2 мільярдів доларів, прогнозує експерт.

Що буде з акціями Moderna: прогнози

Акції біотехнологічної компанії з початку 2020 року зросли на 300%. На думку Валерія Ємельянова, у вартість цінних паперів Moderna вже закладено великі очікування. Тому в найближчі місяці акції компанії можуть продемонструвати високу волатильність.

Керівник аналітичного департаменту AMarket Артем Дєєв, попри позитивні новини щодо вакцини Moderna, усе ж існує ризик того, що її акції знизяться в ціні. За його словами, не потрібно завчасно радіти, тому що клінічні випробування препарату компанії продовжуються. Тому будь-який негатив (наприклад, ті ж самі побічні ефекти), пов’язаний з вакциною, відразу знизить ціну акцій Moderna.

Одним із незрозумілих моментів стосовно вакцини підприємства є те, що поки незрозуміло, якою буде реакція організму старшого покоління – віком від 56 до 70 років. Однак, якщо влада США дозволить продаж препарту Moderna, то ціна її акцій досягне чергової рекордної позначки, додав Дєєв.