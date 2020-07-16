Акции биотехнологической компании Moderna выросли сразу на 20% на момент закрытия торгов во вторник, 14 июля. Причиной такого роста стоимости ценных бумаг биотехгиганта стали новости об успешных клинических испытаниях вакцины против коронавируса, которую разрабатывает предприятие.

В тестировании препарата Moderna приняли участие 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, сообщает РБК. Исследование показало, что у этих людей производилось более нейтрализующих антител, чем у тех, кто выздоровел от COVID-19.

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Как происходило тестирование вакцины против COVID-19

Всех добровольцев разделили на три группы, в каждой из которых было 15 человек. Добровольцы каждой из групп получили две вакцины с интервалом в 28 дней, но с разными дозами – 25, 100 и 250 микрограмм. Реакция на препарат появлялась у людей после второго введения самой большой дозы, 250 микрограмм.

Исследование также продемонстрировало безопасность вакцины: ни у одного из добровольцев не наблюдалось каких-либо серьезных побочных эффектов. Однако более половины участников тестирования препарата жаловались на усталость, головную боль, боль в мышцах и в месте, где делали инъекцию.

По словам Уильяма Шаффнер, эксперта по вакцинам медицинского центра Университета Вандербильта, пока нет каких-либо сомнений относительно продолжения дальнейших этапов клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Новый этап тестирования препарата Moderna от COVID-19 начнется 27 июля. В исследовании примут участие 30 000 добровольцев из различных регионов США. Если этот этап испытания будет успешным, вакцину против коронавируса можно будет использовать уже до конца этого года.

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Сколько может заработать Moderna на своей вакцине

Сегодня вакцина компании Moderna не слишком распространенная и достаточно дорогая – почти в три раза дороже, чем у конкурентов. Аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов утверждает, что первыми заказчиками предприятия станут американские государственные структуры, связанные с госбезопасностью и силовые организации.

Касательно выручке, то компания, возможно, заработает на своей вакцине против коронавируса около 1-2 миллиардов долларов, прогнозирует эксперт.

Что будет с акциями Moderna: прогнозы

Акции биотехнологической компании с началу 2020 года выросли на 300%. По мнению Валерия Емельянова, в стоимость ценных бумаг Moderna уже заложены большие ожидания. Поэтому в ближайшие месяцы акции компании могут продемонстрировать высокую волатильность.

Руководитель аналитического департамента AMarket Артем Деев, несмотря на положительные новости по вакцины Moderna, все же существует риск того, что ее акции снизятся в цене. По его словам, не стоит заранее радоваться, так как клинические испытания препарата компании продолжаются. Поэтому любой негатив (например, те же побочные эффекты), связанный с вакциной, сразу снизит цену акций Moderna.

Одним из неясных моментов относительно вакцины предприятия является то, что пока непонятно, какой будет реакция организма старшего поколения – в возрасте от 56 до 70 лет. Однако, если власти США разрешат продажу препарата Moderna, то цена ее акций достигнет очередной рекордной отметки, добавил Деев.