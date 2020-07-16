Вакцина против COVID-19 демонстрирует успехи, акции Moderna дорожают: что прогнозируют эксперты
Акции биотехнологической компании Moderna выросли сразу на 20% на момент закрытия торгов во вторник, 14 июля. Причиной такого роста стоимости ценных бумаг биотехгиганта стали новости об успешных клинических испытаниях вакцины против коронавируса, которую разрабатывает предприятие.
В тестировании препарата Moderna приняли участие 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, сообщает РБК. Исследование показало, что у этих людей производилось более нейтрализующих антител, чем у тех, кто выздоровел от COVID-19.
Интересно об IPO: Инвестиции в IPO: как выбрать перспективную компанию и увеличить свой доход
Как происходило тестирование вакцины против COVID-19
Всех добровольцев разделили на три группы, в каждой из которых было 15 человек. Добровольцы каждой из групп получили две вакцины с интервалом в 28 дней, но с разными дозами – 25, 100 и 250 микрограмм. Реакция на препарат появлялась у людей после второго введения самой большой дозы, 250 микрограмм.
Исследование также продемонстрировало безопасность вакцины: ни у одного из добровольцев не наблюдалось каких-либо серьезных побочных эффектов. Однако более половины участников тестирования препарата жаловались на усталость, головную боль, боль в мышцах и в месте, где делали инъекцию.
По словам Уильяма Шаффнер, эксперта по вакцинам медицинского центра Университета Вандербильта, пока нет каких-либо сомнений относительно продолжения дальнейших этапов клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Актуально: Во что инвестировать в период пост-карантина: примеры выгодных вложений
Сколько может заработать Moderna на своей вакцине
Сегодня вакцина компании Moderna не слишком распространенная и достаточно дорогая – почти в три раза дороже, чем у конкурентов. Аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов утверждает, что первыми заказчиками предприятия станут американские государственные структуры, связанные с госбезопасностью и силовые организации.
Касательно выручке, то компания, возможно, заработает на своей вакцине против коронавируса около 1-2 миллиардов долларов, прогнозирует эксперт.
Что будет с акциями Moderna: прогнозы
Акции биотехнологической компании с началу 2020 года выросли на 300%. По мнению Валерия Емельянова, в стоимость ценных бумаг Moderna уже заложены большие ожидания. Поэтому в ближайшие месяцы акции компании могут продемонстрировать высокую волатильность.
Руководитель аналитического департамента AMarket Артем Деев, несмотря на положительные новости по вакцины Moderna, все же существует риск того, что ее акции снизятся в цене. По его словам, не стоит заранее радоваться, так как клинические испытания препарата компании продолжаются. Поэтому любой негатив (например, те же побочные эффекты), связанный с вакциной, сразу снизит цену акций Moderna.
Одним из неясных моментов относительно вакцины предприятия является то, что пока непонятно, какой будет реакция организма старшего поколения – в возрасте от 56 до 70 лет. Однако, если власти США разрешат продажу препарата Moderna, то цена ее акций достигнет очередной рекордной отметки, добавил Деев.
-
Первая в США и третья в мире: рыночная стоимость Nvidia достигла нового рекорда10 июля , 15:29
-
Готова ли Tesla войти в S&P 500 и что это будет означать для рынка: объяснение и прогнозы14 июля , 09:03
-
IPO компании GoHealth: на биржу выходит разработчик инновационного сервиса для медстрахования10 июля , 19:41