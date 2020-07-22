Биотех на фондовом рынке: на IPO выходят ведущие разработчики лекарств от рака
В 2020 году особенно актуальными стали разработки биотехнологических компаний. В частности, ряд предприятий сейчас конкурируют за первенство в разработке вакцины от коронавируса. Однако кроме COVID-19 есть и другие опасных болезни, среди которых – онкологические заболевания. Создание эффективных лекарств от рака тоже приоритетная задача. И работают в этой сфере много частных компаний.
Чтобы усовершенствовать технологии, увеличить количество персонала и вообще заявить о себе, как о ведущем разработчике лекарств, бизнес привлекает деньги путем IPO, разместив свои акции на фондовой бирже. В четверг, 23 июля, на фондовый рынок выйдут такие разработчики лекарств от раковых заболеваний – компании Nurix Therapeutics и iTeos Therapeutics. Подробнее об их деятельности и планах на IPO рассказывают для Инвестиций24 аналитики Фридом Финанс.
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Что нужно знать о компании iTeos Therapeutics
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Над чем работает?
Биотехкомпания специализируется на разработке лекарств от раковых опухолей. В основе компании программы на 1 и 1/2 клинических испытаний. За основу технологии компании взято ингибиторы, блокирующие способность опухолевых клеток прятаться от иммунной системы.
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Кто является акционерами iTeos Therapeutics?
Среди главных акционеров предприятия – MPM Capital, RA Capital, Boxer Capital, UBS Oncology Impact Fund.
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Планы на IPO
- Объем привлечения финансирования – 151, 3 млн долларов. Одна акция будет стоить от 16 до 18 долларов.
- Рыночная капитализация – 539,7 млн долларов.
- Андеррайтеры размещения: J.P. Morgan / SVB Leerink / Piper Sandler.
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Основные факты о деятельности Nurix Therapeutics
Nurix Therapeutics разработала платформу DELiagase, что помогает находить и создавать новые лекарственные средства на основе лигаз Е3 (ферменты, которые катализируют присоединение друг к другу двух молекул с использованием энергии высокоэнергетических связей АТФ), которые могут избирательно снижать или увеличивать уровне клеточного белка.
Крупнейшие акционеры компании до IPO – The Column Group (25,8%), Third Rock Ventures III (20,7%), Foresite Capital Fund IV (7,5%) и Bristol- Myers Squibb Co (6,2%).
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Что известно о разработках компании?
Все программы компании находятся на доклинических испытаниях.
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Потенциальный адресной рынок
В сентябре 2015 года компания заключила соглашение с Celgene Corporation, которая была приобретена Bristol-Myers Squibb Company в ноябре 2019 года. В соответствии с соглашением Nurix Therapeutics получила авансовый платеж в 150 млн долларов. Однако после покупки Celgene в 2019 году соглашение было прекращено.
В июне 2019 года Nurix Therapeutics заключила стратегическое соглашение с Gilead, которая выплатила ей авансовый платеж в 45 млн долларов. В декабре 2019 года биотехкомпания заключила соглашение с Sanofi, размер авансового платежа составлял 55 млн долларов. Однако эта сумма может вырасти до 2,5 млрд долларов в случае достижения успешных результатов клинических тестирований препаратов Nurix.
Прогноз аналитиков "Фридом Финанс" на IPOС учетом всех рисков рыночная стоимость компании составит 876 млн долларов, что на 40% выше верхней оценки капитализации на IPO в 627 млн долларов. В результате целевая цена на одну акцию Nurix – 25,2 доллара.
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Какие могут быть риски?
- Компания еще не получала доходы от своих продуктов. Продукты компании находятся на стадии разработки, и неизвестно, когда компания получит готовый продукт.
- Одобрение FDA. Любое дальнейшее регулирование может задержать или предотвратить коммерциализацию некоторых или всех продуктов Nurix Therapeutics.
- Дополнительный капитал. После проведения IPO в будущем компания может столкнуться с проблемой с наличностью на балансе для дальнейшего развития продукта, и, возможно, потребуется дополнительный капитал. В случае если компания не сможет привлечь дополнительный капитал, это может привести к отсрочке или ликвидированию программ разработок.
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