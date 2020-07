В 2020 году особенно актуальными стали разработки биотехнологических компаний. В частности, ряд предприятий сейчас конкурируют за первенство в разработке вакцины от коронавируса. Однако кроме COVID-19 есть и другие опасных болезни, среди которых – онкологические заболевания. Создание эффективных лекарств от рака тоже приоритетная задача. И работают в этой сфере много частных компаний.

Чтобы усовершенствовать технологии, увеличить количество персонала и вообще заявить о себе, как о ведущем разработчике лекарств, бизнес привлекает деньги путем IPO, разместив свои акции на фондовой бирже. В четверг, 23 июля, на фондовый рынок выйдут такие разработчики лекарств от раковых заболеваний – компании Nurix Therapeutics и iTeos Therapeutics. Подробнее об их деятельности и планах на IPO рассказывают для Инвестиций24 аналитики Фридом Финанс.

Узнайте больше об инвестициях в IPO: Инвестиции в IPO: как выбрать перспективную компанию и увеличить свой доход

Что нужно знать о компании iTeos Therapeutics

Над чем работает?

Биотехкомпания специализируется на разработке лекарств от раковых опухолей. В основе компании программы на 1 и 1/2 клинических испытаний. За основу технологии компании взято ингибиторы, блокирующие способность опухолевых клеток прятаться от иммунной системы.

Кто является акционерами iTeos Therapeutics?

Среди главных акционеров предприятия – MPM Capital, RA Capital, Boxer Capital, UBS Oncology Impact Fund.

Планы на IPO

Объем привлечения финансирования – 151, 3 млн долларов. Одна акция будет стоить от 16 до 18 долларов.

Рыночная капитализация – 539,7 млн долларов.

Андеррайтеры размещения: J.P. Morgan / SVB Leerink / Piper Sandler.

Актуально: Вакцина против COVID-19 демонстрирует успехи, акции Moderna дорожают: что прогнозируют эксперты

Основные факты о деятельности Nurix Therapeutics

Nurix Therapeutics разработала платформу DELiagase, что помогает находить и создавать новые лекарственные средства на основе лигаз Е3 (ферменты, которые катализируют присоединение друг к другу двух молекул с использованием энергии высокоэнергетических связей АТФ), которые могут избирательно снижать или увеличивать уровне клеточного белка.

По состоянию на 31 мая денежные сбережения на балансе компании составляют 150,3 млн долларов. На протяжении всей своей деятельности компания привлекла 170,5 млн долларов.

Крупнейшие акционеры компании до IPO – The Column Group (25,8%), Third Rock Ventures III (20,7%), Foresite Capital Fund IV (7,5%) и Bristol- Myers Squibb Co (6,2%).

Что известно о разработках компании?

Все программы компании находятся на доклинических испытаниях.

Разработка NX-2127 – препарат для лечения В-клеточных злокачественных новообразований (например, лимфома). Именно NX-2127 является ведущим продуктом компании, поскольку он подает большие надежды. Во время испытаний на мышах NX-2127 показал сильную противоопухолевую активность. Компания планирует начать клинические испытания в первом квартале 2021 года.

Читайте также о последних IPO:



На биржу выходит разработчик платформы для управления техникой Apple: факты о IPO Jamf



IPO компании GoHealth: на биржу выходит разработчик инновационного сервиса для медстрахования



IPO nCino: на фондовый рынок выходит поставщик ПО для крупнейших финансовых учреждений

Потенциальный адресной рынок

В сентябре 2015 года компания заключила соглашение с Celgene Corporation, которая была приобретена Bristol-Myers Squibb Company в ноябре 2019 года. В соответствии с соглашением Nurix Therapeutics получила авансовый платеж в 150 млн долларов. Однако после покупки Celgene в 2019 году соглашение было прекращено.

В июне 2019 года Nurix Therapeutics заключила стратегическое соглашение с Gilead, которая выплатила ей авансовый платеж в 45 млн долларов. В декабре 2019 года биотехкомпания заключила соглашение с Sanofi, размер авансового платежа составлял 55 млн долларов. Однако эта сумма может вырасти до 2,5 млрд долларов в случае достижения успешных результатов клинических тестирований препаратов Nurix.

Прогноз аналитиков "Фридом Финанс" на IPO С учетом всех рисков рыночная стоимость компании составит 876 млн долларов, что на 40% выше верхней оценки капитализации на IPO в 627 млн ​​долларов. В результате целевая цена на одну акцию Nurix – 25,2 доллара.

Какие могут быть риски?

Компания еще не получала доходы от своих продуктов. Продукты компании находятся на стадии разработки, и неизвестно, когда компания получит готовый продукт. Одобрение FDA. Любое дальнейшее регулирование может задержать или предотвратить коммерциализацию некоторых или всех продуктов Nurix Therapeutics. Дополнительный капитал. После проведения IPO в будущем компания может столкнуться с проблемой с наличностью на балансе для дальнейшего развития продукта, и, возможно, потребуется дополнительный капитал. В случае если компания не сможет привлечь дополнительный капитал, это может привести к отсрочке или ликвидированию программ разработок.

Чтобы принять участие в IPO, звоните по телефону 0800 33 43 43 или оставляйте заявку для консультации с инвестиционным экспертом, перейдя по ссылке.