Количество IPO 2020 года растет. Так, в среду, 22 июля, на фондовый рынок выйдет компания Jamf Holding, разработчик программного обеспечения (ПО) для управления всеми устройствами Apple одновременно. Платформа предприятия довольно популярна и используется не только частными компаниями, но и больницами, школами и правительственными учреждениями.

Подробнее о перспективах Jamf Holding на фондовом рынке рассказали аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". О деятельности техпредприятия, его платформе и финансовых показателях – читайте в экспертном обзоре на Инвестиции24.

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Что нужно знать о Jamf Holding: ключевые факты

Компания разрабатывает и предоставляет ПО для управления одновременно всеми устройствами Apple. По состоянию на 30 июня 2020 года Jamf насчитывала 40 000 клиентов с 17 млн ​​устройств Apple в более чем 100 странах мира. Среди клиентов техпредприятия:

сам купертиновский гигант Apple;

8 из 10 крупнейших компаний из списка Fortune 500;

10 из 10 крупнейших банков США (по активам);

7 из 10 ведущих технологических компаний Fortune 500;

24 из 25 самых дорогих брендов (согласно рейтингу Forbes).

В 2017 году компания Vista приобрела контрольный пакет акций Jamf Holding за 734 млн долларов и к IPO обладает 89,5% акций компании.

Характеристики платформы Jamf

Разработка Jamf позволяет подключать, управлять и защищать продукты, программы и корпоративные ресурсы Apple в облаке без необходимости в использовании дополнительных устройств. С помощью программного обеспечения Jamf технику Apple можно настроить, и непрерывно управлять на протяжении всего срока ее работы.

Также на платформе есть Jamf Nation – крупнейшее в мире интернет-сообщество IT-специалистов, которые ориентированы только на продукты Apple. Jamf Nation насчитывает более 100 000 участников.

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Ключевые преимущества платформы Jamf

Масштабируемое развертывание, не требующее дополнительных затрат: IT-специалисты, могут удаленно выполнять сложные задачи, такие как шифрование информации, загрузки, обновление ПО. Обновление операционной системы Apple: сотрудники IT могут автоматизировать обновления, также пользователи могут быть в курсе последних функций безопасности и конфиденциальности. Защита конечных точек: специальные решения защиты конечных точек, предназначенные для устройств Mac. Быстрое подключение к корпоративным ресурсам благодаря единым облачным "удостоверениям личности" с помощью биометрии на устройстве Apple.

Jamf Holding и Apple: как связаны компании

Jamf была основана в 2002 году, а сегодня является крупнейшей платформой для корпоративного развертывания экосистемы Apple.

Компания построила тесные отношения с Apple, чтобы знать обо всех инноваций производителя iPhone.

Кроме того, Jamf и Apple заключили несколько соглашений:

В 2010 году Apple стала клиентом Jamf.

году Apple стала клиентом Jamf. В 2011 году Apple перепродала решение Jamf организациям в сфере высшего образования в США, а в 2012 году техгигант начал предлагать ПО Jamf через свои розничные магазины.

году Apple перепродала решение Jamf организациям в сфере высшего образования в США, а в году техгигант начал предлагать ПО Jamf через свои розничные магазины. В 2014 году Jamf стала участником партнерской программы Apple Mobility.

Потенциальный рынок

По данным Frost & Sullivan, потенциальный рынок Apple Enterprise Management оценивался в 10,3 млрд долларов в 2019 году и вырастет до 23,4 млрд долларов до 2024 года.

Согласно данным IDC, проникновение на рынок компьютеров Apple Mac увеличится с 11% до 14% в течение двух лет.

Также Statcounter представил данные, согласно которым операционные системы Apple составляли 22% мирового веб-трафика (как для бизнеса, так и для потребителей) в декабре 2019 года по сравнению с 4% в январе 2009 года.

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Прогнозы "Фридом Финанс" по финансовым показателям Jamf

Доход от подписки

В 2019 году рост доходов от подписки Jamf составил 59%. Клиентская база компании выросла с 18 000 2018 году до 36 000 (6000 новых клиентов за счет приобретения).

Мы ожидаем продолжения тренда роста выручки благодаря увеличению клиентской базы (по состоянию на 30 июня было более 40 000 клиентов). Однако темпы роста выручки сократятся с 59% в 2019 году до 6% к 2029 прогнозному году. Выручка от подписки увеличится с 159 млн долларов в 2019 году до 1,006 млрд долларов к 2029 прогнозному году,

– отметили эксперты инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Выручка от услуг

В 2019 доход от услуг Jamf снизился на 6% путем усовершенствования продукта компании и перехода клиентов на модель подписки. В "Фридом Финанс" ожидают продолжения снижения. По прогнозам аналитиков, ежегодно выручка Jamf будет сокращаться на 2%. Выручка от услуг упадет с 19 млн долларов в 2019 году до 16 млн долларов до 2029 прогнозного года.

Выручка от лицензии

В 2019 доходы от лицензии компании сократились на 0,4% из-за перехода клиентов на модель подписки. Как прогнозируют в "Фридом Финанс", выручка от лицензии тоже снизится с 25,9 млн долларов в 2019 году до 21,2 млн долларов к 2029 прогнозному году.

Общая выручка Jamf Holding

Выручка предприятия вырастет с 147 млн ​​долларов в 2019 году до 1,043 млрд долларов к 2029 прогнозному году, утверждают аналитики "Фридом Финанс".

В целом переход большинства клиентов на модель подписки сократит выручку от других услуг и продуктов, но доход от подписки будет поддерживаться ростом компании благодаря увеличению клиентов. Доля рынка компании поднимется с 2% в 2019 году до 3,2% к 2029 году,

– такой прогноз дали во "Фридом Финанс".

Маржа Jamf

В 2019 году показатели EBIT-маржи составили -9,9%, а после корректировок и амортизации они достигли 17,3%. Как предполагают аналитики, этот показатель достигнет значения в 31% в течение 10 лет, что равно среднеотраслевым значением.

Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся с 32,3% до 5%. Итак, чистые реинвестиции в течение следующих 10 лет составят 825 млн долларов, прогнозируют в "Фридом Финанс".

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Финальный расчет рыночной стоимости Jamf Holding и оценка ее потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (353 млн долларов) и зрелого (2,539 млрд долларов) периодов, составит 2,973 млрд долларов. Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга в 224 млн долларов, поступления от IPO в 243 млн долларов, стоимость опционов в 56 млн долларов и наличность на счетах в 23 млн долларов, собственный капитал Jamf Holding, можно оценить в 2,958 млрд долларов.

Учитывая 116,36 млн акций после IPO, целевая цена на 1 акцию равна 24,9 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 19 долларов составляет 31%. Из 16 млн акций, предлагаемых на IPO, 13,5 млн предлагает компания и 2,5 млн продают акционеры компании.

Анализ рисков