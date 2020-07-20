Кількість IPO 2020 року зростає. Так, у середу, 22 липня 2020 року, на фондовий ринок вийде компанія Jamf Holding, розробник програмного забезпечення (ПЗ) для управління всіма пристроями Apple одночасно. Платформа підприємства доволі популярна і використовується не тільки приватними компаніями, а й лікарнями, школами та урядовими установами.

Детальніше про перспективи Jamf Holding на фондовому ринку розповіли аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс". Тому про діяльність технопідприємства, його платформу та фінансові показники – читайте в експертному огляді на Інвестиції24.

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Що потрібно знати про Jamf Holding: ключові факти

Компанія розробляє та надає ПЗ для управління одночасно всіма пристроями Apple. Станом на 30 червня 2020 року Jamf налічувала 40 тисяч клієнтів з 17 млн ​​пристроїв Apple в понад 100 країнах світу. З-поміж клієнтів технопідприємства:

сам купертинівський гігант Apple;

8 з 10 найбільших компаній зі списку Fortune 500;

10 з 10 найбільших банків США (за активами);

7 з 10 провідних технологічних компаній Fortune 500;

24 з 25 найдорожчих брендів (згідно з рейтингом Forbes).

У 2017 році компанія Vista придбала контрольний пакет акцій Jamf Holding за 734 млн доларів і до IPO володіє 89,5% акцій компанії.

Характеристики платформи Jamf

Розробка Jamf дає змогу підключати, керувати й захищати продукти, програми та корпоративні ресурси Apple в хмарі без нагальної потреби у використанні додаткових пристроїв. За допомогою програмного забезпечення Jamf техніку Apple можна налаштувати, персоналізувати, й керувати впродовж усього терміну її роботи.

Також на платформі є Jamf Nation – найбільша у світі інтернет-спільнота IT-фахівців, які орієнтовані лише на продукти Apple. Jamf Nation налічує понад 100 тисяч учасників.

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Ключові переваги платформи Jamf

Масштабоване розгортання, яке не потребує додаткових витрат: IT-фахівці, можуть віддалено виконувати складні завдання, наприклад, шифрування інформації, завантаження, оновлення ПЗ. Оновлення операційної системи Apple: IT-співробітники можуть автоматизувати оновлення. Користувачі, своєю чергою, знатимуть про останні функцій безпеки і конфіденційності. Захист кінцевих точок: спеціальні рішення захисту кінцевих точок, призначені для пристроїв Mac. Швидке підключення до корпоративних ресурсів завдяки єдиним хмарним «посвідченням особи» за допомогою біометрії на пристроях Apple.

Jamf Holding і Apple: як пов’язані компанії

Jamf була заснована в 2002 році, а сьогодні є найбільшою платформою для корпоративного розгортання екосистеми Apple.

Компанія побудувала тісні відносини з Apple, щоб знати про всі інновацій виробника iPhone.

Окрім того, Jamf і Apple уклали кілька угод:

У 2010 році Apple стала клієнтом Jamf.

році Apple стала клієнтом Jamf. У 2011 році Apple перепродала рішення Jamf організаціям вищої освіти в США, а у 2012 році техногігант почав пропонувати ПЗ Jamf через свої роздрібні магазини.

році Apple перепродала рішення Jamf організаціям вищої освіти в США, а у році техногігант почав пропонувати ПЗ Jamf через свої роздрібні магазини. У 2014 році Jamf стала учасником партнерської програми Apple Mobility.

Потенційний ринок

За даними Frost&Sullivan, потенційний ринок Apple Enterprise Management оцінювався в 10,3 млрд доларів у 2019 році і зросте до 23,4 млрд доларів до 2024 року.

Згідно з даними IDC, проникнення на ринок комп'ютерів Apple Mac збільшиться з 11% до 14% упродовж двох років.

Також Statcounter представив дані, згідно з якими операційні системи Apple становили 22% світового веб-трафіку (як для бізнесу, так і для споживачів) у грудні 2019 року порівняно з 4% у січні 2009 року.

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Прогнози "Фрідом Фінанс" щодо фінансових показників Jamf

Дохід від підписки

У 2019 року зростання доходів від підписки Jamf становило 59%. Клієнтська база компанії зросла з 18 тисяч 2018 року до 36 тисяч (6 тисяч нових клієнтів за рахунок придбання).

Ми очікуємо продовження тренду зростання виручки завдяки збільшенню клієнтської бази (станом на 30 червня було понад 40 тисяч клієнтів). Однак темпи росту виручки скоротяться з 59% в 2019 році до 6% до 2029 прогнозного року. Виручка від підписки збільшиться з 159 млн доларів у 2019 році до 1,006 млрд доларів до 2029 прогнозного року,

– зазначили експерти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс".

Виручка від послуг

У 2019 дохід від послуг Jamf знизився на 6% через удосконалення продукту компанії і переходу клієнтів на модель підписки. У "Фрідом Фінанс" очікують продовження зниження. За прогнозами аналітиків, щорічно виручка Jamf скорочуватиметься на 2%. Виручка від послуг впаде з 19 млн доларів у 2019 році до 16 млн доларів до 2029 прогнозного року.

Виручка від ліцензії

У 2019 доходи від ліцензії компанії скоротилися на 0,4% через перехід клієнтів на модель підписки. Як прогнозують у "Фрідом Фінанс", виручка від ліцензії теж знизиться з 25,9 млн доларів у 2019 році до 21,2 млн доларів до 2029 прогнозного року.

Загальна виручка Jamf Holding

Виручка підприємства зросте зі 147 млн доларів в 2019 році до 1,043 млрд доларів до 2029 прогнозного року, стверджують аналітики "Фрідом Фінанс".

У цілому перехід більшості клієнтів на модель підписки скоротить виручку від інших послуг і продуктів, але дохід від підписки підтримуватиметься зростанням компанії завдяки збільшенню клієнтів. Частка ринку компанії підніметься з 2% у 2019 році до 3,2% до 2029 року,

– такий прогноз дали у "Фрідом Фінанс".

Маржа Jamf

У 2019 р показники EBIT-маржі дорівнювали -9,9%, а після коригувань і амортизації вони досягли 17,3%. Як передбачають аналітики, цей показник досягне значення у 31% упродовж 10 років, що дорівнює середньогалузевим значенням.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 32,3% до 5%. Отже, чисті реінвестиції впродовж наступних 10 років становитимуть 825 млн доларів, прогнозують у "Фрідом Фінанс".

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Фінальний розрахунок ринкової вартості Jamf Holding й оцінка її потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (353 млн доларів) і зрілого (2,539 млрд доларів) періодів, становитиме 2,973 млрд доларів. З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу у 224 млн доларів, надходжень від IPO у 243 млн доларів, вартості опціонів у 56 млн доларів і готівку на рахунках у 23 млн доларів, власний капітал Jamf Holding можна оцінити у 2,958 млрд доларів.

З огляду на 116,36 млн акцій після IPO, цільова ціна однієї акції дорівнює 24,9 долара. Із 16 млн акцій, що пропонуються інвесторам на IPO, 13,5 млн – безпосередньо цінні папери компанії і 2,5 млн продають акціонери підприємства.

Аналіз основних ризиків