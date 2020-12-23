Міністерство фінансів України в ході аукціону розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 грудня залучило до бюджету 22,2 мільярда гривень.

Таким чином, у грудні відомству вдалося продати держоблігацій на 76,3 мільярда гривень, повідомляється на сайті Мінфіну.

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Результати ОВДП-аукціону 22 грудня

На аукціоні було запропоновано 10 випусків держоблігацій – 9 у національній валюті та один – у доларах.

Строки та середньозважені ставки дохідності за проданими ОВДП були такими:

1,58 мільярда гривень під 10,0% з погашенням 17.03.2021 р.;

3,84 мільярда гривень під 10,25% з погашенням 14.04.2021 р.;

3,22 мільярда гривень під 10,75% з погашенням 07.07.2021 р.;

5,13 мільярда гривень під 11,62% з погашенням 01.12.2021 р.;

1,51 мільярда гривень під 11,75% з погашенням 15.06.2022 р.;

182,2 мільйона гривень під 11,85% з погашенням 15.02.2023 р.;

398,24 мільйона гривень під 12,0% з погашенням 01.11.2023 р.;

299,7 мільйона гривень під 12,15% з погашенням 22.05.2024 р.;

2,17 мільярда гривень під 12,25% з погашенням 26.02.2025 р.;

138,5 мільйона доларів під 3,8% з погашенням 16.12.2021 р.

У результаті від розміщення гривневих ОВДП було залучено понад 18,33 мільярда гривень, а від ОВДП, номінованих в іноземній валюті, – 138,5 мільйона доларів за курсом НБУ.

Відзначимо, що дохідність держоблігацій значно зросла, максимальне значення цього показника – 12,25%.

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Ринок ОВДП України: останні дані

Під час аукціону 15 грудня Мінфін залучив до бюджету 51,439 мільярда гривень від розміщення ОВДП. Цей аукціон став рекордним за обсягами отриманого від інвесторів капіталу. Він допоміг закрити проблемні питання, пов’язані з бюджетом 2020 року.

Чим викликаний високий попит інвесторів до ОВДП

Мінфін пропонує облігації у гривні і у валюті. Дохідність державних цінних паперів значно зросла, що привернуло увагу нерезидентів. Також значну роль відіграли домовленості України з ЄС.

Після тривалої перерви українські ОВДП знову почали купувати іноземні інвестори. Окрім високої дохідності нерезидентів приваблює і сама гривня. На думку фінансистів, у середньостроковій перспективі позиції української нацвалюти посиляться, що, своєю чергою, збільшить підсумкову прибутковість держпаперів для іноземців.

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Якою буде дохідність ОВДП у 2021 році: прогнози

На 2021 рік прогноз фінансистів для всіх ОВДП має загальний характер: у першому півріччі наступного року зберігатиметься висока дохідність держпаперів. Ставки залишатимуться високими, доки уряд домовлятиметься з МВФ про надання кредитного траншу та переживатме наслідки жорсткого локдауну.

Однак із другого півріччя експерти допускають відкат дохідностей на 1-2% річних за гривнею (до 9-11% річних) і на 0,5% (до 2,8-3%) – за валютою.