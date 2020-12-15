За підсумками первинних аукціонів експерти зафіксували приріст вкладень іноземних структур в український внутрішній борг вперше з лютого 2020 року.

ОВДП купив один з муніципалітетів, також нерезиденти тепер знову вкладаються. При цьому прибутковість річних гривневих паперів перевищила 11%, а 5-річних — 12%. Про це повідомив координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов у Facebook.

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У той же час міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на початку нового року Україна зможе позичати гроші на більш вигідних умовах. За його словами, подорожчання в кінці року позик на ОВДП є тимчасовим.

Що таке ОВДП? Це облігації внутрішньої державної позики (тобто так звані урядові боргові акції,вкладення з яких держава може використовувати). До слова, на ОВДП припадає 38% всього державного боргу України з обсягом понад 2,3 трильйони гривень.



Незважаючи на активізацію іноземців, серед власників ОВДП найбільше саме банків. Днями вона перевищила 50% в загальному обсязі ринку, в той час питома вага внутрішніх облігацій залишається в межах 20%.

До слова, раніше Мінфін залучив до бюджету майже 16 мільярдів гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Результати цього аукціону стали одними з найбільших у 2020 році і за досить високими ставками.

Частину держоблігацій викупили нерезиденти. За даними НБУ 10 грудня обсяг ОВДП у їхньому портфелі збільшився до 76,1 мільярдів гривень.